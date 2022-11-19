Глебов: «У Карпина не было претензий к сборной России по самоотдаче в матче с Таджикистаном»

Какое нах время? Вы играть должны товарищеские матчи как основные! Т.к. основных никуя нет! Это единственный шанс играть! Кому и зачем он "наигрывает"? Что за бред? Т.е. в сл году мы будем выступать на международной арене? Млять, смешно. И если санкции снимут через лет 5-7 - вот эти наигранные нужны будут через 5-7 лет или новые появятся??? Наигрывать можно для ЧМ или ЕВРО, а сейчас зачем? Распил бабла? А то мы не в курсе что вы бюджетные деньги за товарищеские матчи заносите странам где выступаете. Идиотизм тупейший! Или признайся что твоя сборная даже Таджикистан не может выиграть или иди накуй!
Полузащитник сборной России Данил Глебов рассказал о словах главного тренера Валерия Карпина после товарищеского матча против Таджикистана (0:0).
— Был ли Карпин доволен тем, как сборная России сыграла с Таджикистаном?
— Как играли — местами доволен. Недоволен результатом. И, разумеется, ему не совсем понравилось, как мы атаковали. Но когда Карпин зашел в раздевалку, он сказал: «Претензий по самоотдаче и выполнению установки нет».
Понятно, что в сборной дебютировало шесть новых ребят. Им нужно время, чтобы понять его требования — как обороняться, атаковать, прессинговать. Это долгий процесс.
- Игрок был капитаном команды в Таджикистане.
- Завтра, 20 ноября, Россия сыграет с Узбекистаном.
- Россия отстранена от международных турниров.
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