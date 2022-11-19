Глебов: «У Карпина не было претензий к сборной России по самоотдаче в матче с Таджикистаном»

Полузащитник сборной России Данил Глебов рассказал о словах главного тренера Валерия Карпина после товарищеского матча против Таджикистана (0:0).

— Был ли Карпин доволен тем, как сборная России сыграла с Таджикистаном?

— Как играли — местами доволен. Недоволен результатом. И, разумеется, ему не совсем понравилось, как мы атаковали. Но когда Карпин зашел в раздевалку, он сказал: «Претензий по самоотдаче и выполнению установки нет».

Понятно, что в сборной дебютировало шесть новых ребят. Им нужно время, чтобы понять его требования — как обороняться, атаковать, прессинговать. Это долгий процесс.

Игрок был капитаном команды в Таджикистане.

Завтра, 20 ноября, Россия сыграет с Узбекистаном.

Россия отстранена от международных турниров.

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