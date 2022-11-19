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    Глебов: «У Карпина не было претензий к сборной России по самоотдаче в матче с Таджикистаном»

    Полузащитник сборной России Данил Глебов рассказал о словах главного тренера Валерия Карпина после товарищеского матча против Таджикистана (0:0).

    — Был ли Карпин доволен тем, как сборная России сыграла с Таджикистаном?

    — Как играли — местами доволен. Недоволен результатом. И, разумеется, ему не совсем понравилось, как мы атаковали. Но когда Карпин зашел в раздевалку, он сказал: «Претензий по самоотдаче и выполнению установки нет».

    Понятно, что в сборной дебютировало шесть новых ребят. Им нужно время, чтобы понять его требования — как обороняться, атаковать, прессинговать. Это долгий процесс.

    • Игрок был капитаном команды в Таджикистане.
    • Завтра, 20 ноября, Россия сыграет с Узбекистаном.
    • Россия отстранена от международных турниров.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5485

      Enter2006 2 часа назад

      Какое нах время? Вы играть должны товарищеские матчи как основные! Т.к. основных никуя нет! Это единственный шанс играть! Кому и зачем он "наигрывает"? Что за бред? Т.е. в сл году мы будем выступать на международной арене? Млять, смешно. И если санкции снимут через лет 5-7 - вот эти наигранные нужны будут через 5-7 лет или новые появятся??? Наигрывать можно для ЧМ или ЕВРО, а сейчас зачем? Распил бабла? А то мы не в курсе что вы бюджетные деньги за товарищеские матчи заносите странам где выступаете. Идиотизм тупейший! Или признайся что твоя сборная даже Таджикистан не может выиграть или иди накуй!

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      Рейтинг: +20265

      derrik2000 3 часа назад

      А чё ему к вам претензии В ТУРПОЕЗДКЕ по экзотическим местам предъявлять???
      Поехали - посмотрели - слегка пошевелились на футбольном поле, как в группе ЛФК - хорошо отдохнули.
      ЗА СЧЁТ НАС, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.

      "Понятно, что в сборной дебютировало шесть новых ребят. Им нужно время, чтобы понять его требования — как обороняться, атаковать, прессинговать. Это долгий процесс."

      Ясно. Поездки по санаториям и интересным местам за счёт нас продолжатся и дальше...

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      Рейтинг: +418

      rac531 3 часа назад

      Думаю он также был приятно удивлен потрясающим матерством этих сиволапых

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