Ребров рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров будет болеть на чемпионате мира-2022 за сербов.
«Самое время поддержать братьев-сербов на ЧМ», – написал Ребров.
- Сербы выступят в одной группе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.
- Турнир стартует 20 ноября.
- Впервые ЧМ пройдет на Ближнем Востоке.
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Источник: телеграм-канал Артема Реброва