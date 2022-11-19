Ребров рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров будет болеть на чемпионате мира-2022 за сербов.

«Самое время поддержать братьев-сербов на ЧМ», – написал Ребров.

Сербы выступят в одной группе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.

Турнир стартует 20 ноября.

Впервые ЧМ пройдет на Ближнем Востоке.

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