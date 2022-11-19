В «Оренбурге» рассказали о реакции Лички на интерес «Краснодара»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заверил, что главный тренер Марцел Личка не обращает внимания на интерес «Краснодара».

«Мы каждый день общаемся с Марцелом. Он – профессионал. Есть контракт – он делает свою работу. На все интересы он не реагирует. Это не его вопрос, он от него не зависит на данный момент.

Если бы у него закончился контракт и был бы интерес, он, наверное, подумал. Но сейчас он сконцентрирован на работе с «Оренбургом», – сказал Андреев.

Сообщалось, что «Краснодар» уволит главного тренера Александра Сторожука.

Команда занимает 8-е место в РПЛ.

В последнем туре клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию