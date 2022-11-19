В «Оренбурге» рассказали о реакции Лички на интерес «Краснодара»

Оренбург просто так не отдаст Личку. Команда набрала хороший ход, играет результативно. Да и по стилю игры чем то напоминает игру Краснодара. Правда стоимость Лички может оказаться не по карману Краснодару. За расторжение контракта тоже надо будет платить.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заверил, что главный тренер Марцел Личка не обращает внимания на интерес «Краснодара».
«Мы каждый день общаемся с Марцелом. Он – профессионал. Есть контракт – он делает свою работу. На все интересы он не реагирует. Это не его вопрос, он от него не зависит на данный момент.
Если бы у него закончился контракт и был бы интерес, он, наверное, подумал. Но сейчас он сконцентрирован на работе с «Оренбургом», – сказал Андреев.
- Сообщалось, что «Краснодар» уволит главного тренера Александра Сторожука.
- Команда занимает 8-е место в РПЛ.
- В последнем туре клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».
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