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    В «Оренбурге» рассказали о реакции Лички на интерес «Краснодара»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заверил, что главный тренер Марцел Личка не обращает внимания на интерес «Краснодара».

    «Мы каждый день общаемся с Марцелом. Он – профессионал. Есть контракт – он делает свою работу. На все интересы он не реагирует. Это не его вопрос, он от него не зависит на данный момент.

    Если бы у него закончился контракт и был бы интерес, он, наверное, подумал. Но сейчас он сконцентрирован на работе с «Оренбургом», – сказал Андреев.

    • Сообщалось, что «Краснодар» уволит главного тренера Александра Сторожука.
    • Команда занимает 8-е место в РПЛ.
    • В последнем туре клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98927

      zigbert 56 минут назад

      Оренбург просто так не отдаст Личку. Команда набрала хороший ход, играет результативно. Да и по стилю игры чем то напоминает игру Краснодара. Правда стоимость Лички может оказаться не по карману Краснодару. За расторжение контракта тоже надо будет платить.

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