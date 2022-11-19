«Краснодар» отказался подписывать Дзюбу

Бывший нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба пытался трудоустроиться в «Краснодаре».
Клубу предложили подписать 34-летнего футболиста в качестве свободного агента.
Руководство краснодарцев ответило отказом.
- Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.
- Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Рубина» и «Торпедо».
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Источник: «Чемпионат»