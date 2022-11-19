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    «Краснодар» отказался подписывать Дзюбу

    Бывший нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба пытался трудоустроиться в «Краснодаре».

    Клубу предложили подписать 34-летнего футболиста в качестве свободного агента.

    Руководство краснодарцев ответило отказом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7759

      nik55 14 минут назад

      есть должность----убирать в раздевалке зенита и заодно по шкафчикам пошарить

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      Рейтинг: +6973

      Из Твери Леха 37 минут назад

      К Сане на Кипр пусть едет, связка получится отличная.

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