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    ⚡️ «У нас в организации много геев». Директор ФИФА совершил каминг-аут на ЧМ-2022 в Катаре

    Директор по связям с общественностью ФИФА Брайан Суонсон признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Он совершил каминг-аут на пресс‑конференции перед стартом чемпионата мира в Катаре.

    «Я столкнулся с большим количеством критики Инфантино от представителей ЛГБТ с тех пор, как я присоединился к ФИФА. Находясь здесь в Катаре и используя эту площадку, я бы хотел сообщить, что я являюсь геем.

    ФИФА получила гарантии безопасности от Катара для представителей ЛГБТ‑сообщества. Верю, что абсолютно всем будут рады на ЧМ‑2022 в Катаре. Тот факт, что Инфантино не является геем, не значит, что он не беспокоится о нас.

    Вы видите только публичную часть ФИФА, а я знаю работу организации изнутри. Я могу с уверенностью сказать, что ФИФА заботится о каждом человеке.

    У нас в организации большое количество геев. Я уважаю мнение каждого, кто находится в этом зале, но я уверен в наших убеждениях», – сказал Суонсон.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +2605

      волчарик 32 минуты назад

      Гарантии безопасности и будут рады разные вещи,но это личное мнение.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +559

      Октавиус > волчарик 28 минут назад

      гарантии по пиву, вероятно, тоже когда-то были)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2605

      волчарик > Октавиус 22 минуты назад

      А когда чиновники отдавали чм Катару прям не знали о местных порядках?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98933

      sv1969 43 минуты назад

      Он норм выбрал место признать что он пи-дор!В мусульманской стране!Ничего лучше не придумал! Не удивлюсь если он до дома не доедет))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7576

      mihail200606 46 минут назад

      Как задрали уже с этой темой...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10993

      "supermax" > mihail200606 43 минуты назад

      Бомбардир))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12107

      Алексей З 51 минуту назад

      Подлил бензинчик на огонь Бомбардира.
      Это есть ВЕЗДЕ , ну они такие. Природа их такими создала.
      Многих "местных" всю жизнь Е..т , а они крепчают , а те только спят с кем хотят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +763

      г.Онега 1 час назад

      да там походу в европе каждый второй заднеприводный

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16283

      NewLife > г.Онега 27 минут назад

      Как прошла проверка ? Получил кайф?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Pawel12 1 час назад

      Не надо уважать их мнение! Их надо истреблять, а то охренели совсем п.....сы

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12107

      Алексей З > Pawel12 55 минут назад

      Ты фашист !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18056

      DVOK68 > Алексей З 31 минуту назад

      ********** либерастный,пшёл вон с российского сайта о футболе!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16283

      NewLife > Pawel12 23 минуты назад

      Пока что видно, что истреблялка у тебя слабовата, впрочем, как и у всех таких троллей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      Pawel12 > Алексей З 12 минут назад

      Я Русский! А ты походу из этих сладеньких

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      Pawel12 > NewLife 11 минут назад

      У тебя что ли велика?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6973

      Из Твери Леха 1 час назад

      Был ты, брайн, геем, а теперь стал п*д*р*м.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Mr. 1 час назад

      Пора нам создавать аналог ФИФА, как например в боксе WBC, WBO, IBF и др.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Niklas80 1 час назад

      Этот мир сошел с ума.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10993

      "supermax" > Niklas80 50 минут назад

      Я б сказал прямо таки е(б) анулся

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +51036

      MaxRnD 1 час назад

      О, этот дивный западный мир с его вечными ценностями )))

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