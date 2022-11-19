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  • ⚡️ «У нас в организации много геев». Директор ФИФА совершил каминг-аут на ЧМ-2022 в Катаре

⚡️ «У нас в организации много геев». Директор ФИФА совершил каминг-аут на ЧМ-2022 в Катаре

19 ноября 2022, 14:30
53

Директор по связям с общественностью ФИФА Брайан Суонсон признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Он совершил каминг-аут на пресс‑конференции перед стартом чемпионата мира в Катаре.

«Я столкнулся с большим количеством критики Инфантино от представителей ЛГБТ с тех пор, как я присоединился к ФИФА. Находясь здесь в Катаре и используя эту площадку, я бы хотел сообщить, что я являюсь геем.

ФИФА получила гарантии безопасности от Катара для представителей ЛГБТ‑сообщества. Верю, что абсолютно всем будут рады на ЧМ‑2022 в Катаре. Тот факт, что Инфантино не является геем, не значит, что он не беспокоится о нас.

Вы видите только публичную часть ФИФА, а я знаю работу организации изнутри. Я могу с уверенностью сказать, что ФИФА заботится о каждом человеке.

У нас в организации большое количество геев. Я уважаю мнение каждого, кто находится в этом зале, но я уверен в наших убеждениях», – сказал Суонсон.

  • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
  • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
  • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира
Комментарии (53)
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Rabinovi_ch
1668857794
После отстранения России, вы не геи, вы пи**расы
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zra78
1668857851
Да знаем и без тебя, что вы там все пи д ора с ы
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Из Твери Леха
1668859942
Был ты, брайн, геем, а теперь стал п*д*р*м.
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Pawel12
1668860792
Не надо уважать их мнение! Их надо истреблять, а то охренели совсем п.....сы
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mihail200606
1668862295
Как задрали уже с этой темой...
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Enter2006
1668867522
Молодец! Пусть у вас будет больше геев и лесбиянок! Ещё больше! )) Детей не будет и вы сгинете и ваш род в аналах истории как е*анутые.
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Красногорск_Фан
1668868298
Всегда вспоминаю анедот. Доктор мне нравится красить губки. Я наверно гей? Батенька, а получаете вы в месяц сколько на вашей шахте? Такс.. нет. Вы обыкновенный звиздорас..
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Enter2006
1668869379
Алло, алло, FIFA, какие вести? Давно Россия не была, Уже ведь год, как сборная не к месту, Ну, как идут у вас дела? Все хорошо, прекрасная Россия, Дела идут и жизнь легка, Ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка: Вам нужно 3,14доров пустить, ЛГБТ распространить, И каминг-аут допустить, И типа “вОй*ны” не продлить, И США всё подлизать, Рабами станете опять, И все ресурсы отгружать, Почти бесплатно твою-мать! А в остальном, прекрасная Россия, Все хорошо, все хорошо! ))
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GreyDM
1668869505
Улыбнуло, что новость представлена с пометкой "молния". Прям сенсация!!! Мир перевернулся!!! Оказывается в такой организации, как ФИФА работают заднеприводные. ))) Смешно... По их поступкам видно, что под хвост балуются!
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sv1969
1668870136
Сколько ж есть в английском слов Указания полов: Геи, трансы, лесби, квиры... Всем нужны свои сортиры. Задний привод и нейтрал, Сега-, мегасексуал, Фурри, карри, гарри поттер, Небинарный хеликоптер... Их на западе не счесть, Но, чтоб ты не спутал, есть Для всей этой биомассы В русском слово "пид-расы"
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