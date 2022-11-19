⚡️ «У нас в организации много геев». Директор ФИФА совершил каминг-аут на ЧМ-2022 в Катаре

Гарантии безопасности и будут рады разные вещи,но это личное мнение.
Директор по связям с общественностью ФИФА Брайан Суонсон признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Он совершил каминг-аут на пресс‑конференции перед стартом чемпионата мира в Катаре.
«Я столкнулся с большим количеством критики Инфантино от представителей ЛГБТ с тех пор, как я присоединился к ФИФА. Находясь здесь в Катаре и используя эту площадку, я бы хотел сообщить, что я являюсь геем.
ФИФА получила гарантии безопасности от Катара для представителей ЛГБТ‑сообщества. Верю, что абсолютно всем будут рады на ЧМ‑2022 в Катаре. Тот факт, что Инфантино не является геем, не значит, что он не беспокоится о нас.
Вы видите только публичную часть ФИФА, а я знаю работу организации изнутри. Я могу с уверенностью сказать, что ФИФА заботится о каждом человеке.
У нас в организации большое количество геев. Я уважаю мнение каждого, кто находится в этом зале, но я уверен в наших убеждениях», – сказал Суонсон.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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