Юран рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал команду, которую собирается поддерживать на предстоящем чемпионате мира.
«На чемпионате мира буду поддерживать сборную Португалии – я играл там в ведущих клубах. Они должны побороться.
Там играет много игроков из европейских чемпионатов, занимающих первые роли в своих командах. Поэтому буду болеть за сборную Португалии», – сказал Юран.
- ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.
- Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.
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Источник: «Чемпионат»