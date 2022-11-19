Аленичев рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал команду, которую собирается поддерживать на предстоящем чемпионате мира.

«Симпатии в условиях отсутствия сборной России будут на стороне Португалии. Да, понимаю, что шансы на итоговый успех у красно-зеленых невысоки – есть более достойные претенденты на титул.

Но из группы Криштиану с компанией, конечно, выйдут. Даже несмотря на небольшое напряжение, которое после громкого интервью Роналду возникло между ним и другим футболистом «МЮ» Бруну Фернандешем. Уверен, что ребята разберутся.

Искренне желаю удачи главному тренеру Фернанду Сантушу, который в свое время пригласил меня из «Ромы» в «Порту» – Жозе Моуринью возглавил «драконов» позже.

Обязательно напишу Фернанду сообщение со словами поддержки. Считаю, что потолок португальцев на этот раз – четвертьфинал, но буду рад ошибиться», – написал Аленичев в своей колонке для «СЭ».

ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.

Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.

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