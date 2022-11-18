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    «Готов выступать даже за «Торпедо». Вратарь Таджикистана Ятимов хочет играть в РПЛ

    Голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов хотел бы выступать в РПЛ.

    — Хотите поиграть в России, РПЛ?

    — Конечно. Я родился в России. Кстати, я мог перейти в «Ростов» в конце 2019 года, меня звал Виталий Кафанов, хотели посмотреть на меня, но я сломал палец. Мне хочется поиграть в России, готов выступать даже за «Торпедо», которое сейчас идет на последнем месте. Я готов.

    • Ятимов родился в Нижнем Новгороде.
    • Накануне вратарь сыграл на ноль против России (0:0).
    • Ятимов выступает в Таджикистане за «Истиклол».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23538

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Смотрелся неплохо, фактура для вратаря хорошая. Может, и повезёт парню.

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      Рейтинг: +51006

      MaxRnD 1 час назад

      В Ростове всех вратарей ушатали, давай штоле в столицу юга )

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