«Готов выступать даже за «Торпедо». Вратарь Таджикистана Ятимов хочет играть в РПЛ

Голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов хотел бы выступать в РПЛ.

— Хотите поиграть в России, РПЛ?

— Конечно. Я родился в России. Кстати, я мог перейти в «Ростов» в конце 2019 года, меня звал Виталий Кафанов, хотели посмотреть на меня, но я сломал палец. Мне хочется поиграть в России, готов выступать даже за «Торпедо», которое сейчас идет на последнем месте. Я готов.

Ятимов родился в Нижнем Новгороде.

Накануне вратарь сыграл на ноль против России (0:0).

Ятимов выступает в Таджикистане за «Истиклол».

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