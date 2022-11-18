«Готов выступать даже за «Торпедо». Вратарь Таджикистана Ятимов хочет играть в РПЛ

Голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов хотел бы выступать в РПЛ.
— Хотите поиграть в России, РПЛ?
— Конечно. Я родился в России. Кстати, я мог перейти в «Ростов» в конце 2019 года, меня звал Виталий Кафанов, хотели посмотреть на меня, но я сломал палец. Мне хочется поиграть в России, готов выступать даже за «Торпедо», которое сейчас идет на последнем месте. Я готов.
- Ятимов родился в Нижнем Новгороде.
- Накануне вратарь сыграл на ноль против России (0:0).
- Ятимов выступает в Таджикистане за «Истиклол».
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «РБ Спорт»