Черевченко объяснил, почему отказался от предложений из сборных

Бывший главный тренер «Локомотива», «Химок» Игорь Черевченко не согласился возглавлять сборную.

— У вас были предложения от сборных?

— Были, да. Из Средней Азии и еще одно, чуть подальше. Не заинтересовало, потому что я клубный тренер.

Черевченко без работы с зимы. когда покинул «Химки».

Накануне Черевченко посетил товарищеский матч Таджикистан – Россия (0:0).

Черевченко выступал за сборную Таджикистана.

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