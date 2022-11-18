Черевченко объяснил, почему отказался от предложений из сборных

Бывший главный тренер «Локомотива», «Химок» Игорь Черевченко не согласился возглавлять сборную.
— У вас были предложения от сборных?
— Были, да. Из Средней Азии и еще одно, чуть подальше. Не заинтересовало, потому что я клубный тренер.
- Черевченко без работы с зимы. когда покинул «Химки».
- Накануне Черевченко посетил товарищеский матч Таджикистан – Россия (0:0).
- Черевченко выступал за сборную Таджикистана.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «РБ Спорт»