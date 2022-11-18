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    Черевченко объяснил, почему отказался от предложений из сборных

    Бывший главный тренер «Локомотива», «Химок» Игорь Черевченко не согласился возглавлять сборную.

    — У вас были предложения от сборных?

    — Были, да. Из Средней Азии и еще одно, чуть подальше. Не заинтересовало, потому что я клубный тренер.

    • Черевченко без работы с зимы. когда покинул «Химки».
    • Накануне Черевченко посетил товарищеский матч Таджикистан – Россия (0:0).
    • Черевченко выступал за сборную Таджикистана.

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    Источник: «РБ Спорт»

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