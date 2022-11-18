Гришин рассказал, что его больше всего расстроило в матче Россия – Таджикистан

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин по итогам товарищеского матча Таджикистан – Россия (0:0) выразил мнение, что россиянам не хватает сбалансированности и сыгранности.
«В игре с Таджикистаном у сборной России вообще не было моментов. Это удручает. Болельщики любят смотреть на голы, а не на нули. Сборная России разбалансирована, потому что много новых футболистов появилось в этой команде. Они еще должны сыграться.
Самое обидное, что ребята не показали азарта, которого от них ждали. Проигрывали много борьбы. Матч получился не очень удачным, но это урок на будущее», – сказал Гришин.
- Матч состоялся в Душанбе.
- 20 ноября Россия встретится в Ташкенте с Узбекистаном.
- Россия сейчас отстранена от международных турниров.
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Источник: «РБ Спорт»