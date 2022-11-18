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    Гришин рассказал, что его больше всего расстроило в матче Россия – Таджикистан

    Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин по итогам товарищеского матча Таджикистан – Россия (0:0) выразил мнение, что россиянам не хватает сбалансированности и сыгранности.

    «В игре с Таджикистаном у сборной России вообще не было моментов. Это удручает. Болельщики любят смотреть на голы, а не на нули. Сборная России разбалансирована, потому что много новых футболистов появилось в этой команде. Они еще должны сыграться.

    Самое обидное, что ребята не показали азарта, которого от них ждали. Проигрывали много борьбы. Матч получился не очень удачным, но это урок на будущее», – сказал Гришин.

    • Матч состоялся в Душанбе.
    • 20 ноября Россия встретится в Ташкенте с Узбекистаном.
    • Россия сейчас отстранена от международных турниров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23537

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Вышли как на субботник без пива.

      0
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      Рейтинг: +98869

      sv1969 53 минуты назад

      они в отпуске уже были)))

      0
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