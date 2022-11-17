Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022 до 21 года

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков ЧМ-2022 до 21 года.

Первой место в рейтинге разделили Джамал Мусиала (Германи), Педри (Испания) и Джуд Беллингем (Англия). 19-летние полузащитнике оцениваются в 100 миллионов евро.

В топ-10 рейтинга попали четыре представителя Испании.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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