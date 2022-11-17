Агент отстраненного за допинг Бальде рассказал о возвращении игрока к тренировкам «Спартака»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, дисквалифицированного на три месяца за нарушение антидопинговых правил, высказался о возвращении игрока к тренировкам с клубом.

«Бальде очень счастлив вернуться к тренировкам со «Спартаком. Он в отличной форме. Кейта всегда на связи с главным тренером команды, Абаскаль рассчитывает на него», — сказал Пасторелло.

«Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт до июня 2025 года.

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