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    Агент отстраненного за допинг Бальде рассказал о возвращении игрока к тренировкам «Спартака»

    Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, дисквалифицированного на три месяца за нарушение антидопинговых правил, высказался о возвращении игрока к тренировкам с клубом.

    «Бальде очень счастлив вернуться к тренировкам со «Спартаком. Он в отличной форме. Кейта всегда на связи с главным тренером команды, Абаскаль рассчитывает на него», — сказал Пасторелло.

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Форвард взял себе 9-й игровой номер.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33236

      oyabun 24 минуты назад

      А что мешало ему тренироваться раньше?

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