«Шахтер» выручит за Мудрика минимум 70 миллионов (Иван Карпов)

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик близок к уходу из украинского клуба.

«Шахтер» еще ничего не согласовал с «Арсеналом» по Мудрику. Пока все на этапе предварительных переговоров, сделка не закрыта.

Да, действительно команда Артеты хочет заполучить 21-летнего украинца. Да, есть Зинченко, который активно топит за появление Мудрика в Лондоне. Но в пуле претендентов есть и другие кандидаты.

Мои источники оценивают вероятность трансфера Михаила за 70+ миллионов евро как очень высокую», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

21-летний игрок стоит 15 миллионов евро.

В сезоне УПЛ у Мудрика 9 матчей, 5 голов, 5 ассистов.

У игрока 8 матчей за сборную Украины.

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