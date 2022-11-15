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  • «Шахтер» выручит за Мудрика минимум 70 миллионов (Иван Карпов)

«Шахтер» выручит за Мудрика минимум 70 миллионов (Иван Карпов)

15 ноября 2022, 23:34
6

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик близок к уходу из украинского клуба.

«Шахтер» еще ничего не согласовал с «Арсеналом» по Мудрику. Пока все на этапе предварительных переговоров, сделка не закрыта.

Да, действительно команда Артеты хочет заполучить 21-летнего украинца. Да, есть Зинченко, который активно топит за появление Мудрика в Лондоне. Но в пуле претендентов есть и другие кандидаты.

Мои источники оценивают вероятность трансфера Михаила за 70+ миллионов евро как очень высокую», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

  • 21-летний игрок стоит 15 миллионов евро.
  • В сезоне УПЛ у Мудрика 9 матчей, 5 голов, 5 ассистов.
  • У игрока 8 матчей за сборную Украины.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Украина. Премьер-лига Шахтер Мудрик Михаил
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1668545455
Мудрят они чего-то, не стоит Мудрик столько.
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Валерий2705
1668547257
По факту Мудрик в порядке, но! Забивает мало, проявил себя пока, главным образом в этой ЛЧ, почти всё на контратаках, с массой свободного места, благо скорость добротная. Безусловно игрок перспективный очень. Но для АПЛ может оказаться сыроватым, и скорее всего так и будет. А игрока за 70+ наверное надо брать не на перспективу. Но если история с Пепе, который разрывал лигу 1 в Лиле, ничему не научила, то можно и выложить.
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