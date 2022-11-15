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    Мудрик сделал выбор между запасом «Реала» и основой «Арсенала»

    Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик дал понять, что ему важнее игровая практика, чем статус будущего клуба.

    «С чисто теоретико-фантастической точки зрения, если бы был выбор быть запасным игроком «Реала» или игроком основного состава «Арсенала», я бы, наверное, выбрал «Арсенал».

    Но я хотел бы сначала узнать от главного тренера, что я получу шанс», – сказал украинец.

    • Рыночная стоимость Мудрика – 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 16 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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