Маслов – о Fan ID: «Количество фанатов резко сократилось и продолжает сокращаться»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о введении Fan ID в РПЛ.

«Не ожидал такой поддержки болельщиков на стадионе «Локомотива». Но, наверное, все ждали чуть больше народа на дерби. Без фанатов на стадионе было довольно-таки тихо, потому что основная энергетика все равно исходит от активных болельщиков.

Не знаю, будет ли весной на «Спартаке» еще меньше фанатов, учитывая начало работы системы Fan ID. Я не веду статистику, но мы видим, что после введения и даже упоминания Fan ID количество фанатов резко сократилось и, мне кажется, продолжает сокращаться.

Когда его окончательно введут, мы увидим итог. Прогнозировать – дело неблагодарное», – сказал Маслов.

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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