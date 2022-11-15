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    Маслов – о Fan ID: «Количество фанатов резко сократилось и продолжает сокращаться»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о введении Fan ID в РПЛ.

    «Не ожидал такой поддержки болельщиков на стадионе «Локомотива». Но, наверное, все ждали чуть больше народа на дерби. Без фанатов на стадионе было довольно-таки тихо, потому что основная энергетика все равно исходит от активных болельщиков.

    Не знаю, будет ли весной на «Спартаке» еще меньше фанатов, учитывая начало работы системы Fan ID. Я не веду статистику, но мы видим, что после введения и даже упоминания Fan ID количество фанатов резко сократилось и, мне кажется, продолжает сокращаться.

    Когда его окончательно введут, мы увидим итог. Прогнозировать – дело неблагодарное», – сказал Маслов.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5422

      Enter2006 22 минуты назад

      Fan ID продвигает сатанинская ложа.

      0
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      Рейтинг: +17242

      vick-north-west 44 минуты назад

      Фан, уйди. Единственный выход - опуститься в первую лигу.

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