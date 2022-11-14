Карпин: «Может, играл бы в «Барселоне», если бы в детстве не трескал сахар»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вреде сахара.

«Я любил сахар трескать, по рассказам мамы? Ну если бы не трескал, может, играл бы не в «Сельте», а в «Барселоне». Сейчас запрещать сахар точно нужно», – заявил Карпин.

В прошлом году тренер исключил из рациона футболистов сборной сладкое и мучное.

В ходе игровой карьеры Карпин выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию», «Сельту», а также российские и эстонские клубы.

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