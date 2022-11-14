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    Карпин: «Может, играл бы в «Барселоне», если бы в детстве не трескал сахар»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вреде сахара.

    «Я любил сахар трескать, по рассказам мамы? Ну если бы не трескал, может, играл бы не в «Сельте», а в «Барселоне». Сейчас запрещать сахар точно нужно», – заявил Карпин.

    • В прошлом году тренер исключил из рациона футболистов сборной сладкое и мучное.
    • В ходе игровой карьеры Карпин выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию», «Сельту», а также российские и эстонские клубы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.11.2022 22:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1250

      Lilipyt 33 минуты назад

      фетиш на сладком. Был бы веганом по газону не бегал

      1
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      Рейтинг: +4101

      mutabor0992 50 минут назад

      Ноги кривоваты,а сахар виноватый!гы гы

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