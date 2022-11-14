Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сборная Дании объявила состав на чемпионат мира–2022

    Тренерский штаб сборной Дании сформировал финальную заявку на чемпионат мира – 2022 по футболу в Катаре.

    21 из 26 футболистов были объявлены неделю назад.

    Теперь же в состав добавили пять оставшихся игроков – это вратарь «Униона» Фредерик Реннов, защитник «Бенфики» Александер Бах, форвард «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен, хавбек «Хоффенхайма» Роберт Сков и полузащитник «Брентфорда» Кристиан Нергор.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Дания сыграет в одной группе с Францией, Тунисом и Австралией.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Следите за всеми играми ЧМ-2022 в нашем матч-центре

    Новости по теме
    Уткин: «Победа Казахстана над Данией даже самым тупым должна объяснить, почему надо играть в Европе, а не в Азии» 15
    Все 5 голов сборной Дании в отборе Евро-2024 забил один игрок – им интересуются «МЮ» и «Барселона» 1
    Отбор Евро-2024. Казахстан победил Данию, уступая 0:2 до 73-й минуты 17
    Источник: сайт Датского футбольного союза

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2022 07:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 