Тренерский штаб сборной Дании сформировал финальную заявку на чемпионат мира – 2022 по футболу в Катаре.

21 из 26 футболистов были объявлены неделю назад.

Теперь же в состав добавили пять оставшихся игроков – это вратарь «Униона» Фредерик Реннов, защитник «Бенфики» Александер Бах, форвард «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен, хавбек «Хоффенхайма» Роберт Сков и полузащитник «Брентфорда» Кристиан Нергор.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Дания сыграет в одной группе с Францией, Тунисом и Австралией.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Следите за всеми играми ЧМ-2022 в нашем матч-центре