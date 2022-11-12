Чистяков рассказал, какой урок он получил от ситуации с отстранением

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался по поводу своего отстранения от состава.

«Чему меня научила произошедшая ситуация? Наверное, я чуточку узнал получше самого себя. То, что люди на моей стороне и поддержали меня… Значит, я чего-то стою. Сильнее ли я стал верить в себя? Возможно.

Выводы по футбольной составляющей? Нужно работать. Я ошибся, грубо ошибся. Поэтому на кого-то спихивать не буду. Это была моя ошибка, поэтому мне нужно доказывать только делом и работой», – сказал Чистяков.

Чистякова после поражения в прошлом туре от «Ахмата» (1:2) отстранили от основы.

В течение недели игрок вернулся в состав.

Сегодня Чистяков был в запасе на матч с «Торпедо» (2:0).

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