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    Чистяков рассказал, какой урок он получил от ситуации с отстранением

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался по поводу своего отстранения от состава.

    «Чему меня научила произошедшая ситуация? Наверное, я чуточку узнал получше самого себя. То, что люди на моей стороне и поддержали меня… Значит, я чего-то стою. Сильнее ли я стал верить в себя? Возможно.

    Выводы по футбольной составляющей? Нужно работать. Я ошибся, грубо ошибся. Поэтому на кого-то спихивать не буду. Это была моя ошибка, поэтому мне нужно доказывать только делом и работой», – сказал Чистяков.

    • Чистякова после поражения в прошлом туре от «Ахмата» (1:2) отстранили от основы.
    • В течение недели игрок вернулся в состав.
    • Сегодня Чистяков был в запасе на матч с «Торпедо» (2:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +367

      Азбука 46 минут назад

      Всё правильно. Родригао травмирован, Ловрен уезжает на ЧМ. Сейчас у Зенита каждый защитник на счету.

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