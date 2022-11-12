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    Ари: «У «Спартака» есть шансы на чемпионство в этом сезоне»

    Бывший форвард «Спартака» Ари верит, что команда в этом сезоне может взять титул РПЛ.

    «Зенит» всегда был сильной командой, но тут проиграл «Ахмату». Команда потеряла важные очки и показала, что с ней можно бороться. К тому же «Спартак» очень хорош в этом сезоне.

    Думаю, у клуба есть шансы на чемпионство. Это команда, которая имеет наибольшее количество болельщиков, огромнейшую историю. Такой клуб всегда должен быть вверху таблицы и бороться за чемпионство», – сказал Ари.

    • Между «Спартаком» и лидирующим «Зенитом» разрыв 6 очков.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
    • Ари сейчас играет в одной из низших бразильских лиг.

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    Источник: «РБ Спорт»

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