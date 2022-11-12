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    Энрике: «Я лучший тренер в мире. Знаю, что это не так, но я в это верю»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил, считает ли он себя подходящим специалистом для работы в национальной команде.

    «Как я могу сомневаться в себе? Я лучший тренер в мире. Если я должен убедить своих игроков, то должен и сам верить.

    Нет лучшего тренера, чем я. Я знаю, что это не так, но я в это верю. Никаких сомнений», – сказал Энрике.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.
    • Итоговый состав сборной на чемпионат мира можно посмотреть здесь.

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    Источник: Reuters

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    Сегодня, 12:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1965

      Maxi_7 35 минут назад

      Лучший никогда не скажет про себя, что он лучший.)
      А так, да, как я ни раз и говорил, чсв - это самая главная слабость Энрике, помню как он хорошо тренировал Барсу в первом сезоне в 15м году, когда они взяли требл, он был скромен, но как только поймал звезду, всё покатилось в тар тарары, ибо эти настроения очень быстро передались команде и уже никакие МСН даже с Иньестой не спасли от фиаско.

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