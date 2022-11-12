Энрике: «Я лучший тренер в мире. Знаю, что это не так, но я в это верю»

Лучший никогда не скажет про себя, что он лучший.)
А так, да, как я ни раз и говорил, чсв - это самая главная слабость Энрике, помню как он хорошо тренировал Барсу в первом сезоне в 15м году, когда они взяли требл, он был скромен, но как только поймал звезду, всё покатилось в тар тарары, ибо эти настроения очень быстро передались команде и уже никакие МСН даже с Иньестой не спасли от фиаско.
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил, считает ли он себя подходящим специалистом для работы в национальной команде.
«Как я могу сомневаться в себе? Я лучший тренер в мире. Если я должен убедить своих игроков, то должен и сам верить.
Нет лучшего тренера, чем я. Я знаю, что это не так, но я в это верю. Никаких сомнений», – сказал Энрике.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.
- Итоговый состав сборной на чемпионат мира можно посмотреть здесь.
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