Энрике: «Я лучший тренер в мире. Знаю, что это не так, но я в это верю»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил, считает ли он себя подходящим специалистом для работы в национальной команде.

«Как я могу сомневаться в себе? Я лучший тренер в мире. Если я должен убедить своих игроков, то должен и сам верить.

Нет лучшего тренера, чем я. Я знаю, что это не так, но я в это верю. Никаких сомнений», – сказал Энрике.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

Итоговый состав сборной на чемпионат мира можно посмотреть здесь.

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