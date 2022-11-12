«Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра. Его покупали за 87 миллионов

«Манчестер Юнайтед» открыт для предложений по трансферу защитника Гарри Магуайра.

Главный тренер команды Эрик тен Хаг уже одобрил продажу 29-летнего футболиста. Он хочет получить дополнительные средства на усиление состава.

По информации журналиста Руди Галетти, клуб готов отпустить англичанина за 30 миллионов евро.

«МЮ» в 2019 году купил Магуайра за 87 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 9 матчей и получил 5 желтых карточек.

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