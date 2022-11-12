Губерниев ответил Родниной, призвавшей закрывать футбольные клубы

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление экс-фигуристки Ирины Родниной, которая призвала закрывать футбольные клубы в России.

«Думаю, Ирина Константиновна погорячилась. Потому что футбол сейчас для многих – это единственная отрада. Футбол должен быть!

Не нужно завидовать деньгам футболистов, поверьте. Многие из них свои деньги отрабатывают. Да, конечно, многих переоценили, но это футбол.

Ни один вид спорта не способен вывести людей на улицы после победы, а футбол способен. И делал он это неоднократно за последние 15 лет, например.

Насколько понимаю, из госбюджета они тратят несильно большие деньги с учетом того, что есть госкомпании и спонсоры.

Как бы ни хотелось моей дорогой подруге Ирине Константиновне закрыть футбол, его не закроют», – сказал Губерниев.

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