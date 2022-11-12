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    Губерниев ответил Родниной, призвавшей закрывать футбольные клубы

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление экс-фигуристки Ирины Родниной, которая призвала закрывать футбольные клубы в России.

    «Думаю, Ирина Константиновна погорячилась. Потому что футбол сейчас для многих – это единственная отрада. Футбол должен быть!

    Не нужно завидовать деньгам футболистов, поверьте. Многие из них свои деньги отрабатывают. Да, конечно, многих переоценили, но это футбол.

    Ни один вид спорта не способен вывести людей на улицы после победы, а футбол способен. И делал он это неоднократно за последние 15 лет, например.

    Насколько понимаю, из госбюджета они тратят несильно большие деньги с учетом того, что есть госкомпании и спонсоры.

    Как бы ни хотелось моей дорогой подруге Ирине Константиновне закрыть футбол, его не закроют», – сказал Губерниев.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11987

      Алексей З 27 минут назад

      Главный посыл Родниной - клубы должны зарабатывать и выходить на самоокупаемость. Из всего её "опуса" выхватили одно слово "закрыть " и вот мусолят.
      Она говорит очень много правильного , но если хотите чтобы клубы зарабатывали принимайте соответственные законы, дайте клубам такую возможность.

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      Рейтинг: +19

      volgserg@mail.ru 52 минуты назад

      По мнению Губерниева госкомпании это не бюджетные деньги. Это как раз бюджетные деньги. Пускай раскроет откуда деньги приходят в профессиональные клубы и их количество. Это очень большие бюджетные деньги.

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