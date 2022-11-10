Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы: «Они умеют только тратить!»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о государственном финансировании российских футбольных клубов.

«Большинство российских футбольных клубов тратят госбюджет? Если они называют себя профессионалами, то они за эти годы – почти за 30 лет – могли бы уже научиться сами зарабатывать и соответствовать своему званию профессионального футбольного клуба.

Один из способов – сокращение государственного финансирования. Если бизнес не успешный, то его надо закрывать или реконструировать, переделывать. Закрыть российские футбольные клубы? А почему нет, если они не умеют зарабатывать, а умеют только тратить!

Футбольный клуб – это бизнес. Если они за 30 лет не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять: руководство или банкротиться, или ещe что-то», – сказала Роднина.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно