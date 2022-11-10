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    Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы: «Они умеют только тратить!»

    Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о государственном финансировании российских футбольных клубов.

    «Большинство российских футбольных клубов тратят госбюджет? Если они называют себя профессионалами, то они за эти годы – почти за 30 лет – могли бы уже научиться сами зарабатывать и соответствовать своему званию профессионального футбольного клуба.

    Один из способов – сокращение государственного финансирования. Если бизнес не успешный, то его надо закрывать или реконструировать, переделывать. Закрыть российские футбольные клубы? А почему нет, если они не умеют зарабатывать, а умеют только тратить!

    Футбольный клуб – это бизнес. Если они за 30 лет не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять: руководство или банкротиться, или ещe что-то», – сказала Роднина.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19808

      Persona_non_Grata 7 минут назад

      А еще Госдуму - они только жопы просиживают, а зарплаты получают немерянные + помощники, аппарат, накладные расходы, квартиры, машины, мед обслуживание, .... !!! Да еще и пенсию потом астрономическую !!!

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      Рейтинг: +636

      RUSARM > Persona_non_Grata 5 минут назад

      госдуру в первую очередь закрыть!!

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      Рейтинг: +98

      SuperPav11 14 минут назад

      Может ему рот закрыть лучше

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