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  • Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы: «Они умеют только тратить!»

Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы: «Они умеют только тратить!»

10 ноября 2022, 13:32
41

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о государственном финансировании российских футбольных клубов.

«Большинство российских футбольных клубов тратят госбюджет? Если они называют себя профессионалами, то они за эти годы – почти за 30 лет – могли бы уже научиться сами зарабатывать и соответствовать своему званию профессионального футбольного клуба.

Один из способов – сокращение государственного финансирования. Если бизнес не успешный, то его надо закрывать или реконструировать, переделывать. Закрыть российские футбольные клубы? А почему нет, если они не умеют зарабатывать, а умеют только тратить!

Футбольный клуб – это бизнес. Если они за 30 лет не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять: руководство или банкротиться, или ещe что-то», – сказала Роднина.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (41)
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Persona_non_Grata
1668076921
А еще Госдуму - они только жопы просиживают, а зарплаты получают немерянные + помощники, аппарат, накладные расходы, квартиры, машины, мед обслуживание, .... !!! Да еще и пенсию потом астрономическую !!!
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Давид59
1668077721
Роднина уже не впервой на футбольную тему высказывается. Вроде всё верно. Но. Народ хочет ходить на футбол. Госбюджет даёт ему такую возможность. Теперь представим, что играют только клубы, которые "не в убыток". И что мы будем иметь за РПЛ. Три с половиной клуба? Далее, отчего всё это? Оттого, что мы социализм отменили, а капитализм не построили. Какой-то феодальный строй. Откуда у нас возьмутся доходные клубы? Как говорил водопроводчик, всю систему менять надо.
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Enter2006
1668078143
Я с Родниной согласен, но не про клубы футбольные! Закрываем в итоге бестолковую никчемную сосущую госбюджет в огромных масштабах = ГосДуру! 30 лет - а ума нет!
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MaxRnD
1668080563
Закрой лучше сама себя на Канатчиковой даче
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Maxi_7
1668084544
Идея то правильная, вот только тогда по этой же логике закрывать в стране нужно все предприятия и все инициативы, которые годами только требуют вваливания денег, а результат по итогу околонулевой - типа Роснано и тому подобного. Вот только люди, в интересах которых всё это функционирует, те, кто пилят бюджеты, получают откаты и живут припеваючи благодаря этому вряд ли обрадуются такой инициативе. Разогнать их также не получится, потому как на их места придут другие такие же. Потому что эти чиновники - это мы же сами и есть и всё, что отделяет нас от них так это то, что у нас просто нет таких возможностей делать тоже самое, если б могли, то также бы воровали. И это можно увидеть где угодно, в любом месте - в сервисном центре, в стоматол
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ААМ
1668088679
Закрывать надо не только Думу , но и всякие конторы, присосавшиеся к бюджету и ничего не производящие кроме сотрясения воздуха . Фигуристы тоже себя не окупают, но на порядок дешевле футболистов. Гнать надо из Думы Роднину, которая ничего путного не сделала и не предложила. Великий спортсмен и депутат Думы разные профессии, чего ей понять не дано.
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BRAZILES
1668090913
Роднина ---она же иноогент гражданка США
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шахта Заполярная
1668094288
Лучше этой фигуристке рот закрыть. Больше дел в думе нет ,Футбол покоя не дает. Начните с себя в думе, очисть думу надо от лишних и взять специалистов. Да и поумерить свои амбиции не помешало бы.
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Кузьмич на трибуне
1668095711
По моему мнению нужно установить потолок зарплат в Госдуме - ТРИ МРОТ. Краевые и областные думы -два Мрот, Городские один Мрот.разу увеличится Мрот, Сразу уменьшатся расходы на Госдуму.
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Старикан
1668237751
Отмените фан айди и прибыль придет! Но нет, они хотят идти другим путем...
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