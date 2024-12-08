Губерниев оценил чемпионские перспективы «Спартака»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о чемпионских перспективах «Спартака».

У москвичей в РПЛ 6 побед подряд.

Команда отстает от 1-го места на 2 очка.

«Спартак» последний раз брал чемпионство при Массимо Каррере в 2017 году.

«Лидеры еще будут проигрывать тем, кто на пьедестал не стремится. Это непреложная истина. А «Спартак» сейчас на полном ходу. Он близок к тому, чтобы бороться за топ-3. Это не может не радовать с учетом того, что «Спартак» в чемпионате России должен быть сильным. Я очень надеюсь, что в этом сезоне «Спартак» будет бороться за чемпионство. Это нужно всем.

Ключевая история в борьбе за медали сейчас – матч «Краснодара» с «Локомотивом». Кто первым преодолеет микрокризис – «Локомотив» или «Краснодар». Вот это будет очень интересно. Это ключевой матч, от которого многое будет зависеть с психологической точки зрения», – сказал Губерниев.