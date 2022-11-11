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    Камоцци: «Абаскаль в «Спартаке» пожинает плоды гигантской работы Ваноли»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, связал второе место клуба в РПЛ с работой бывшего тренера команды Паоло Ваноли.

    «Многие забывают о том, что Ваноли в «Спартак» принес особый менталитет – всегда побеждать. Он оставил наследие. Успех Гильермо Абаскаля обусловлен тем, что Паоло проделал гигантскую работу в клубе. Он многое изменил внутри и вне команды. Не стоит забывать об этом. Сейчас Абаскаль пожинает плоды. Паоло очень страстно горел и переживал за «Спартак». Я видел все это своими глазами», — сказал Камоцци.

    • Ваноли покинул «Спартак» летом.
    • При Ваноли «Спартак» выиграл Кубок России.
    • Сейчас «Ваноли» в «Венеции».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16249

      NewLife 20 минут назад

      На багаже пиджака все выезжают ))

      0
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      Рейтинг: +796

      Эном айс 33 минуты назад

      Карпин и Аленичев обменялись понимающими Эмодзи..))

      1
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      Рейтинг: +557

      Лицом_на_клаве 54 минуты назад

      Абассаль вообще не тренер. Выезжает на багаже физрука Ваноли и судейского беспредела. Гыгыгы

      0
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