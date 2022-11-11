Камоцци: «Абаскаль в «Спартаке» пожинает плоды гигантской работы Ваноли»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, связал второе место клуба в РПЛ с работой бывшего тренера команды Паоло Ваноли.

«Многие забывают о том, что Ваноли в «Спартак» принес особый менталитет – всегда побеждать. Он оставил наследие. Успех Гильермо Абаскаля обусловлен тем, что Паоло проделал гигантскую работу в клубе. Он многое изменил внутри и вне команды. Не стоит забывать об этом. Сейчас Абаскаль пожинает плоды. Паоло очень страстно горел и переживал за «Спартак». Я видел все это своими глазами», – сказал Камоцци.

Ваноли покинул «Спартак» летом.

При Ваноли «Спартак» выиграл Кубок России.

Сейчас «Ваноли» в «Венеции».

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