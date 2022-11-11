Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Камоцци: «Абаскаль в «Спартаке» пожинает плоды гигантской работы Ваноли»

Камоцци: «Абаскаль в «Спартаке» пожинает плоды гигантской работы Ваноли»

11 ноября 2022, 20:11
9

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, связал второе место клуба в РПЛ с работой бывшего тренера команды Паоло Ваноли.

«Многие забывают о том, что Ваноли в «Спартак» принес особый менталитет – всегда побеждать. Он оставил наследие. Успех Гильермо Абаскаля обусловлен тем, что Паоло проделал гигантскую работу в клубе. Он многое изменил внутри и вне команды. Не стоит забывать об этом. Сейчас Абаскаль пожинает плоды. Паоло очень страстно горел и переживал за «Спартак». Я видел все это своими глазами», – сказал Камоцци.

  • Ваноли покинул «Спартак» летом.
  • При Ваноли «Спартак» выиграл Кубок России.
  • Сейчас «Ваноли» в «Венеции».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
«Спартак» определился с ценой на Солари 9
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Ваноли Паоло Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Эном айс
1668188154
Карпин и Аленичев обменялись понимающими Эмодзи..))
Ответить
NewLife
1668188932
На багаже пиджака все выезжают ))
Ответить
партизан84
1668191339
Багаж Ваноли, контейнер Леонида, клатч Заремы, крылья Валеры.... что еще то блин? Свалил, закрой рот и не лезь больше в дела клуба. Всех бегунков касается.
Ответить
Fusballer
1668193177
На багаже Аленичева!
Ответить
reginakrylova
1668194679
Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми, большой выбор моделей. Покyпaй по до военной цeнe -------- https://e.vg/termo
Ответить
aaaaahhhh
1668196912
Ага. То , что осталось от Олега Романцева!:))))
Ответить
mihail200606
1668201795
Ну что теперь. Что ему оставалось делать.. расстреляйте его за это.. какой был багаж тем и пользовался..
Ответить
_Marqella_
1668230975
главное результат а чей багаж уже не важно
Ответить
alefreddy
1668250023
на багаже Романцева Эмери Аленичева итд бред какой то .Потом на его наследие будет тоже
Ответить
Главные новости
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
2
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
4
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Все новости
Все новости
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
2
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
6
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
Вчера, 21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
Вчера, 20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
Вчера, 20:45
9
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
Вчера, 20:30
1
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:02
12
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
Вчера, 19:48
17
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
Вчера, 19:23
4
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
Вчера, 18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
Вчера, 18:43
10
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
Вчера, 18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
Вчера, 17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
Вчера, 17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
Вчера, 17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
Вчера, 17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
Вчера, 17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
Вчера, 16:56
3
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
Вчера, 16:41
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+