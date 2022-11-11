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    Юран ответил, будет ли он смотреть матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о ноябрьских товарищеских встречах сборной России.

    • 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
    • Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

    «Конечно, я буду смотреть игры сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном, причем с большим удовольствием. Не понимаю, почему у кого-то пропал интерес к играм нашей сборной.

    Привлекаются молодые ребята, будем смотреть, как они проявят себя на уровне национальной команды. Это наша сборная страны, она у нас одна.

    Будем радоваться за мальчишек, которых впервые вызвали в сборную. Интерес к сборной у меня никогда не пропадет», – заявил Юран.

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    Источник: «РБ Спорт»

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