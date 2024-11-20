Реакция Юрана на недопуск России на ЧМ-2026

Экс-игрок сборной России Сергей Юран высказался о неучастии команды в чемпионате мира-2026.

Команду не допустили до жеребьевки отбора.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.

«Не удивлен, что сборная России не допущена до жеребьевки отбора чемпионата мира 2026 года. Ничего не ожиданного. Другого и не ждал. Было понятно, что не допустят. Жизнь продолжается, идем дальше.

Посмотрим, когда нас вернут в международные соревнования. Сложно сказать. Ничего, выше головы», – сказал Юран.

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