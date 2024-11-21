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    Юран определил лучшего тренера РПЛ

    Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран выделил лучшего тренера РПЛ.

    – Для меня лучший тренер РПЛ тот, кто сейчас выигрывает чемпионаты и кубки, – Сергей Семак. Он лучший. Всегда тренера ценят по результату.

    – Какое место в рейтинге лучших тренеров России занял бы Юран?

    – Не хотелось бы о себе говорить. Есть специалисты, которые все оценят.

    • Семак в «Зените» с 2018 года.
    • С тех пор команда выиграла 6 сезонов РПЛ подряд.
    • Сейчас «Зенит» идет в лиге 2-м.

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    Источник: Sport24

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    21.11.2024 09:10
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