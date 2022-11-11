Мостовой прокомментировал непопадание Рамоса и Де Хеа в состав сборной Испании на ЧМ-2022

Александр Мостовой высказался о том, что в итоговом составе сборной Испании на ЧМ-2022 не оказалось Давида Де Хеа и Серхио Рамоса.

«Де Хеа при Луисе Энрике особо в сборную не вызывался, играли другие вратари. В этом нет ничего неожиданного.

Невызов Серхио Рамоса является для меня загадкой. Такой опытный и статусный футболист мог бы помочь команде.

Скорее всего, имеет место личная ситуация. Сейчас Рамос постоянно играет в «ПСЖ», травм у него нет», – заявил Мостовой.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

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