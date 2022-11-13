Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ⚽ РПЛ. «Динамо» играет с ЦСКА, «Краснодар» крупно проиграл в Оренбурге

    Сегодня, 13 ноября, РПЛ уйдет на зимнюю паузу. Но прежде состоятся три матча 17-го тура.

    Сначала «Оренбург» победил дома «Краснодар» (5:1). Затем «Сочи» в гостях оказался сильнее «Химок» (2:0).

    Закрывает осенний отрезок чемпионата дерби «Динамо» и ЦСКА.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)

    13 ноября, 19:30 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Михайлов, 20; 2:0 – Сулейманов, 52; 3:0 – Рыбчинский, 70; 3:1 – Ильин, 73; 3:2 – Тимофеев, 86.

    Урал (Екатеринбург) – Факел (Воронеж) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Егорычев, 31; 2:0 – Эмерсон, 59.

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Глебов, 29; 0:2 – Полоз (с пенальти), 39; 1:2 – Шитов, 73; 1:3 – Осипенко, 76.

    Торпедо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Малком, 70; 0:2 – Клаудиньо, 81.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Промес, 21 (с пенальти); 0:2 – Пруцев, 28; 1:2 – Изидор, 87.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Краснодар – 5:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Сычевой, 2; 2:0 – Вера, 22; 3:0 – Сычевой, 29; 3:1 – Ионов, 43; 4:1 – Марин, 51; 5:1 – Сычевой, 59.

    Химки – Сочи – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мелкадзе, 33; 0:2 – Сарвели, 85.

    Удаления: Казанцев, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Карпин назвал цели «Ростова» на вторую часть сезона
    РПЛ уходит на паузу, а мы подводим главные итоги прошедшей части сезона 5
    Мостовой раскритиковал Гончаренко. У тренера «Урала» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:04
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +737

      SLADE2019 12 ноября, 11:55

      Какое то предчувствие не очень хорошее, что Локо выстрелит. Динамо должно одолеть ЦСКА. Факел отберет очки у Урала. Краснодар на мажорной ноте должен завершить эту часть чемпионата. Как то так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +267

      Теркчанин 11 ноября, 10:44

      Путем сложения чисел занимаемых мест получилось что матч Динамо - ЦСКА является центральным в туре

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11