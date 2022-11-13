⚽ РПЛ. «Динамо» играет с ЦСКА, «Краснодар» крупно проиграл в Оренбурге

Сегодня, 13 ноября, РПЛ уйдет на зимнюю паузу. Но прежде состоятся три матча 17-го тура.

Сначала «Оренбург» победил дома «Краснодар» (5:1). Затем «Сочи» в гостях оказался сильнее «Химок» (2:0).

Закрывает осенний отрезок чемпионата дерби «Динамо» и ЦСКА.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)

13 ноября, 19:30 мск

Пари НН (Нижний Новгород) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Михайлов, 20; 2:0 – Сулейманов, 52; 3:0 – Рыбчинский, 70; 3:1 – Ильин, 73; 3:2 – Тимофеев, 86.

Урал (Екатеринбург) – Факел (Воронеж) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Егорычев, 31; 2:0 – Эмерсон, 59.

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Глебов, 29; 0:2 – Полоз (с пенальти), 39; 1:2 – Шитов, 73; 1:3 – Осипенко, 76.

Торпедо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Малком, 70; 0:2 – Клаудиньо, 81.

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Промес, 21 (с пенальти); 0:2 – Пруцев, 28; 1:2 – Изидор, 87.

Текстовая онлайн-трансляция

Оренбург – Краснодар – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Сычевой, 2; 2:0 – Вера, 22; 3:0 – Сычевой, 29; 3:1 – Ионов, 43; 4:1 – Марин, 51; 5:1 – Сычевой, 59.

Химки – Сочи – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мелкадзе, 33; 0:2 – Сарвели, 85.

Удаления: Казанцев, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

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