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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Помощники:
Алексей Лунев, Валерий Данченко
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Евгений Турбин
Инспектор:
Сергей Французов
Материалы

Торпедо - Зенит

12.11.2022, Суббота, 16:30 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: Матч Премьер Россия. Премьер-лига, 17 тур Торпедо - Зенит
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
6 тур
21 августа, воскресенье 17:30 Зенит 2:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
19 тур
15 марта, воскресенье 16:00 Торпедо 1:1 Зенит
2 тур
9 августа, суббота 17:00 Зенит 8:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
12 тур
23 июля, воскресенье 00:00 Зенит 2:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
23 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо 0:4 Зенит
8 тур
5 мая, четверг 18:30 Зенит 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
20 сентября, понедельник 00:00 Зенит 3:1 Торпедо
8 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
8 августа, пятница 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
9 тур
17 мая, суббота 00:00 Зенит 1:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
10 сентября, вторник 00:00 Торпедо 1:1 Зенит
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Зенит 2:2 Торпедо
Чемпионат России 2001
22 тур
18 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:2 Зенит
8 тур
5 мая, суббота 00:00 Зенит 0:3 Торпедо
Чемпионат России 2000
21 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Зенит 2:1 Торпедо
7 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
22 тур
28 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Зенит
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Зенит 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 Торпедо 1:3 Зенит
3 тур
11 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 Зенит 3:2 Торпедо
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
Чемпионат России 1996
20 тур
31 июля, среда 00:00 Торпедо 2:1 Зенит
2 тур
9 марта, суббота 00:00 Зенит 0:0 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 18 тур
1 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Зенит 2:3 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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    Рейтинг: +3176

    Эном айс 12 ноября 2022, 18:00

    Хомяки сообразили , что зима будет голодной..))
    Великолепный розыгрыш.

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    Рейтинг: +3804

    lordmrv 12 ноября 2022, 17:54

    А этим мразям голубым сегодня штраф впаяют за песню? И, уроды п.и.д.е.р.с.к.и.е, вы сегодня с Торпедо играете, а не со Спартаком.

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    Рейтинг: +3804

    lordmrv > ЭтожЯ 12 ноября 2022, 18:22

    Мне ваши методы не подходят. Бзенитовские г.а.н.д.о.н.ы

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    Рейтинг: +3176

    Эном айс > ЭтожЯ 12 ноября 2022, 18:29

    ..под себя

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    Рейтинг: +3907

    Ziklop 12 ноября 2022, 17:44

    медленно полю ползают, Сергеев надо было один то из двух реализовать. настроение у команды говенное, Семак не может команду настроить, наверное замены сделает опять на 90 минуте.

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    Рейтинг: +3176

    Эном айс 12 ноября 2022, 17:22

    По делу-дело шваль, конечно..
    Все ждут четырёхмесячных каникул.(

    2
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    Рейтинг: +609

    Номэд 12 ноября 2022, 16:48

    Ахах. Судя по количеству комментов, бзденит даже своим неинтересен. Или с вечернего рейда по урнам ещё не вернулись

    3
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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 12 ноября 2022, 10:22

    После пощечины от Ахмата, Зенит просто обязан порвать автозаводцев!

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