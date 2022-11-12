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РПЛ 2026/2027
Торпедо - Зенит
Торпедо - Зенит: обзор матча 12 ноября 2022
Торпедо
12.11.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
70'
Малком
81'
Клаудиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Зенит
88'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Д. Кузяев
88'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Вендел
81'
ГОЛ! 0:2!
Клаудиньо
Пас отдал
Г. Мантуан
79'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Малком
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
77'
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
А. Рязанцев
76'
Замена
С. Шапич
️️️️
М. Султонов
73'
70'
ГОЛ! 0:1!
Малком
Пас отдал
Клаудиньо
63'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
И. Сергеев
63'
Замена
Клаудиньо
️️️️
А. Мостовой
Замена
М. Султонов
️️️️
Д. Караев
46'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
А. Самсонов
46'
Замена
М. Турищев
️️️️
Х. Эркинов
46'
Желтая карточка
А. Самсонов
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
52
Равиль Нетфуллин
ЛАЗ
28
Егор Прошкин
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ЦЗ
44
Артем Самсонов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
90
Боян Роганович
ЦП
11
Хожимат Эркинов
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
65
Стефан Шапич
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
10
Артем Симонян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Зенит
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Клаудиньо
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-2-3-1
23
Бабурин
28
Прошкин
6
Ле Таллек
44
Самсонов
8
Смольников
52
Нетфуллин
35
Енин
7
Рязанцев
90
Роганович
11
Эркинов
10
Караев
4-1-2-2-1
41
Кержаков
15
Караваев
6
Ловрен
28
Алип
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
77
Мостовой
33
Сергеев
Султонов
65
Шапич
65
Шапич
Султонов
7
Рязанцев
56
Рейхмен
56
Рейхмен
7
Рязанцев
10
Караев
28
Султонов
28
Султонов
10
Караев
11
Эркинов
90
Турищев
90
Турищев
11
Эркинов
44
Самсонов
10
Лебеденко
10
Лебеденко
44
Самсонов
10
Малком
31
Мантуан
31
Мантуан
10
Малком
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
77
Мостовой
14
Кузяев
77
Бакаев
77
Бакаев
14
Кузяев
33
Сергеев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
33
Сергеев
Остались в запасе
Торпедо
Зенит
56
Александр Довбня
ВР
97
Марио Чурич
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Денис Лаптев
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
97
Марио Чурич
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Денис Лаптев
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Торпедо - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Валерий Данченко
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Евгений Турбин
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
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