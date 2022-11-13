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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Помощники:
Константин Шаламберидзе, Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Игорь Синер
Материалы

Локомотив - Спартак

12.11.2022, Суббота, 19:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 17 тур Локомотив - Спартак
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
10 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Спартак 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
2 апреля, суббота 19:30 Локомотив 1:0 Спартак
14 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Спартак 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 2:0 Спартак
4 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
8 июля, среда 20:30 Спартак 1:1 Локомотив
14 тур
27 октября, воскресенье 16:30 Локомотив 0:3 Спартак
Кубок «Париматч» Премьер 2020
2 тур
5 февраля, среда 18:00 Спартак 1:1
(2:4)п		 Локомотив
Кубок «Матч Премьер» 2019

29 января, вторник 20:00 Спартак 4:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
2 декабря, воскресенье 19:00 Спартак 2:1 Локомотив
2 тур
4 августа, суббота 19:00 Локомотив 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
4 марта, воскресенье 16:30 Локомотив 0:0 Спартак
7 тур
19 августа, суббота 17:30 Спартак 3:4 Локомотив
Суперкубок России 2017

14 июля, пятница 21:30 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
18 марта, суббота 16:30 Локомотив 1:1 Спартак
6 тур
11 сентября, воскресенье 16:30 Спартак 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
30 апреля, суббота 19:30 Локомотив 0:2 Спартак
12 тур
18 октября, воскресенье 13:30 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
30 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:0 Спартак
11 тур
26 октября, воскресенье 13:30 Спартак 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
30 марта, воскресенье 13:30 Локомотив 0:0 Спартак
15 тур
3 ноября, воскресенье 18:00 Спартак 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 13:30 Спартак 0:0 Локомотив
7 тур
2 сентября, воскресенье 20:30 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Локомотив 0:2 Спартак
31 тур
20 ноября, воскресенье 16:15 Спартак 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
29 октября, суббота 19:30 Спартак 3:0 Локомотив
14 тур
18 июня, суббота 21:00 Локомотив 0:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 21:20 Локомотив 2:3 Спартак
3 тур
28 марта, воскресенье 14:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Спартак 3:0 Локомотив
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 16:00 Спартак 0:1 Локомотив
14 тур
19 июля, суббота 16:00 Локомотив 2:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 14:00 Локомотив 4:3 Спартак
10 тур
19 мая, суббота 14:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Кубок (2006/2007)
1/2 финала
ответный матч		 9 мая, среда 14:00 Спартак 1:2 Локомотив
1/2 финала
ответный матч		 2 мая, среда 19:00 Локомотив 3:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Локомотив 1:1 Спартак
15 тур
9 июля, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
14 августа, суббота 00:00 Спартак 1:3 Локомотив
14 тур
7 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота 00:00 Спартак 2:5 Локомотив
12 тур
11 июня, среда 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
12 сентября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
4 тур
22 марта, пятница 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
14 тур
25 июня, понедельник 00:00 Спартак 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
17 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 Спартак
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Спартак 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Локомотив 0:3 Спартак
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
2 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 Спартак 4:2 Локомотив
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:3 Спартак
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Спартак 3:2 Локомотив
3 тур
15 марта, пятница 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Спартак
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1994
30 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
18 тур
2 июля, пятница 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Спартак 4:1 Локомотив
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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    Рейтинг: +872

    3meeeD 12 ноября 2022, 22:03

    Постой паровоз....не стучите колеса

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    Рейтинг: +2887

    фанат джигурды 12 ноября 2022, 21:24

    Мудазян прибежал поздравлять- ****, запоровшая всю игру и кучу всего в предыдущих!!!!!

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    Рейтинг: +2887

    фанат джигурды 12 ноября 2022, 21:22

    ИЗИДОР!!!!!!!!!!!!!!!!

    А спартачи сами виноваты- сколько моментов до этого запороли.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > фанат джигурды 12 ноября 2022, 21:25

    Точно! Столько моментов было.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 12 ноября 2022, 21:21

    Пропустили!

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 12 ноября 2022, 21:20

    Два выхода не реализовали! Так нельзя!

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    Рейтинг: +2887

    фанат джигурды 12 ноября 2022, 21:11

    Мудазян всё запорол!!! 6 угловых бездарно подал, но его не меняют!!!

    Походу, надо таких только ликвидировать...

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 12 ноября 2022, 20:56

    Прижали Спартак. Нужны контрмеры.

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    Рейтинг: +2887

    фанат джигурды 12 ноября 2022, 20:53

    Может там уже гений футбола Галактионов успел ко 2-му тайму и показал: как надо играть?

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    Рейтинг: +26

    Dmitry893 > фанат джигурды 12 ноября 2022, 21:00

    Может он передумает и возьмут Семина? Если в межсезонье ничего не изменится в игре, Локо отправится в пердив

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    Рейтинг: +2887

    фанат джигурды > Dmitry893 12 ноября 2022, 21:09

    Великий Юрий Палыч- не панацея.
    Нужно убирать мудазяна и 60% состава, и нужна встряска.
    Я категорически против Николича, потому что ни при одном тренере столько позорных антирекордов не было!!!

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    Рейтинг: +2887

    фанат джигурды 12 ноября 2022, 20:50

    Если мудазяна уберут с поля, то с такой игрой не всё потеряно.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 12 ноября 2022, 20:42

    Какой момент! Шамар даже не попытался похитрее сыграть при выходе 1 на 1.

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