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    Каррера: «Фанаты «Спартака» недовольны моими словами про ЦСКА и «Зенит»? Приятно, что меня ценят и помнят»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на недовольство болельщиков его словами о том, что он не стал бы отказываться от возможной работы в «Зените» или ЦСКА.

    «Недовольство моими словами про ЦСКА и «Зенит»? Я просто сказал, что мы, тренеры — профессионалы!

    С одной стороны, меня радует такая реакция болельщиков «Спартака», а с другой стороны, я удивлен, потому что прошло уже четыре года. Но мне приятно, что меня так ценят и помнят. Моя работа — быть тренером», — заявил Каррера.

    • Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.
    • С итальянцем команда взяла РПЛ.
    • Сейчас Каррера без работы.

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    Источник: Sport24

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