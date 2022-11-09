Каррера: «Фанаты «Спартака» недовольны моими словами про ЦСКА и «Зенит»? Приятно, что меня ценят и помнят»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на недовольство болельщиков его словами о том, что он не стал бы отказываться от возможной работы в «Зените» или ЦСКА.

«Недовольство моими словами про ЦСКА и «Зенит»? Я просто сказал, что мы, тренеры — профессионалы!

С одной стороны, меня радует такая реакция болельщиков «Спартака», а с другой стороны, я удивлен, потому что прошло уже четыре года. Но мне приятно, что меня так ценят и помнят. Моя работа — быть тренером», — заявил Каррера.

Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.

С итальянцем команда взяла РПЛ.

Сейчас Каррера без работы.

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