Каррера: «Фанаты «Спартака» недовольны моими словами про ЦСКА и «Зенит»? Приятно, что меня ценят и помнят»

Он такой же наёмник, и его право работать там где хочет
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на недовольство болельщиков его словами о том, что он не стал бы отказываться от возможной работы в «Зените» или ЦСКА.
«Недовольство моими словами про ЦСКА и «Зенит»? Я просто сказал, что мы, тренеры — профессионалы!
С одной стороны, меня радует такая реакция болельщиков «Спартака», а с другой стороны, я удивлен, потому что прошло уже четыре года. Но мне приятно, что меня так ценят и помнят. Моя работа — быть тренером», — заявил Каррера.
- Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.
- С итальянцем команда взяла РПЛ.
- Сейчас Каррера без работы.
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