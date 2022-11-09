«Это нормально!». Каррера не против возглавить «Зенит» или ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не стал отвергать потенциальный вариант принять «Зенит» или ЦСКА.

– А если ЦСКА или «Зенит» предложат вам работу – поедете?

– Не знаю. Но думаю, что каждый тренер в первую очередь профессионал. Поэтому, как любому профессионалу в любой сфере, нужно идти работать туда, где этого хотят. Если бы у вас не было возможности работать в своей газете и позвала бы конкурирующая – вы бы пошли. Было много примеров игроков и тренеров, которые после «Ювентуса» оказывались в «Интере», после «Интера» – в «Милане», после «Милана» – в «Ювентусе». Мы, тренеры, становимся главными болельщиками тех команд, которые в данный момент тренируем. Но главное тут – профессионализм. Так что не вижу в таком решении ничего страшного.

– Как Фабио Капелло, который из итальянских грандов работал в «Милане», «Роме» и «Ювентусе»?

– Капелло, Марчелло Липпи, работавший в «Ювентусе», «Интере» и снова «Ювентусе». В конце концов, Антонио Конте, в Италии возглавлявший «Ювентус» и «Интер», а в Англии – «Челси» и «Тоттенхэм». Это нормально!

Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.

С итальянцем команда взяла РПЛ.

Сейчас Каррера без работы.

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