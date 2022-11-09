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    «Это нормально!». Каррера не против возглавить «Зенит» или ЦСКА

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не стал отвергать потенциальный вариант принять «Зенит» или ЦСКА.

    — А если ЦСКА или «Зенит» предложат вам работу — поедете?

    — Не знаю. Но думаю, что каждый тренер в первую очередь профессионал. Поэтому, как любому профессионалу в любой сфере, нужно идти работать туда, где этого хотят. Если бы у вас не было возможности работать в своей газете и позвала бы конкурирующая — вы бы пошли. Было много примеров игроков и тренеров, которые после «Ювентуса» оказывались в «Интере», после «Интера» — в «Милане», после «Милана» — в «Ювентусе». Мы, тренеры, становимся главными болельщиками тех команд, которые в данный момент тренируем. Но главное тут — профессионализм. Так что не вижу в таком решении ничего страшного.

    — Как Фабио Капелло, который из итальянских грандов работал в «Милане», «Роме» и «Ювентусе»?

    — Капелло, Марчелло Липпи, работавший в «Ювентусе», «Интере» и снова «Ювентусе». В конце концов, Антонио Конте, в Италии возглавлявший «Ювентус» и «Интер», а в Англии — «Челси» и «Тоттенхэм». Это нормально!

    • Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.
    • С итальянцем команда взяла РПЛ.
    • Сейчас Каррера без работы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +237

      kara-mba 50 минут назад

      Пускай Спартак-2 тренирует, никто его к ЦСКА и Зениту не допустит.

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      Рейтинг: +150

      RedMaksim97 1 час назад

      Зенит ещё нормально,а ЦСКА нет

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