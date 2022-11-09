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  • Мостовой: «Конечно, пойду работать в «Зенит». Почему нет, если «Спартак» не зовет даже на игры»

Мостовой: «Конечно, пойду работать в «Зенит». Почему нет, если «Спартак» не зовет даже на игры»

9 ноября 2022, 18:21
9

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова бывшего тренера клуба Массимо Карреры о том, что он не стал бы отказываться от возможной работы в «Зените» или ЦСКА.

«По-спортивному я его понимаю. Но почему ему в Италии никто не предлагает работу? Это важный момент. Все хотят поехать в Россию, у нас же хорошо платят.

Можно ли меня представить в «Зените»? Если позовут, то, пойду, конечно. Это же предложение по работе, почему бы и нет? Если в «Спартак» не зовут даже на игры, то почему бы и нет. Ситуации разные бывают. Я нормально к этому отношусь. Работа есть работа», — сказал Мостовой.

  • Мостового не пригласили в комитет ветеранов «Спартака».
  • Он играл за клуб с 1987 по 1991-й год.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мостовой Александр
Комментарии (9)
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Эном айс
1668007567
Куда ещё в Зенит..Он не резиновый. Итак Панов под офисом ночует.
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crf575757
1668007822
Господи! Когда ж этот никчемный лохматый лузер успокоится!? Достал уже всех своими тупыми комментами!
Ответить
NewLife
1668008829
Катись !
Ответить
nik55
1668014399
твое место на помойке
Ответить
шахта Заполярная
1668020183
Да вали ты куда хочешь, хоть на помойку, хоть в конюшню. Да только ни где ты не нужен, успокойся уже и сиди на срач тв изливай свою желчь.
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m40
1668021280
Мостовой гордость отечественного футбола, один из лучших. Но вот как ,,эксперт,, - он меня огорчает, много негатива. Не понял про ,,не зовут на игры Спартака,,. Жаба билет купить душит что-ли?
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Oldtrafford83
1668057411
Кто нибудь уже позовите его куда нибудь, чтобы он наконец уже заткнулся или дайте ему лавку и платок, как бабка честное слово!!!
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zigbert
1668071419
Интересно а какую работу он собирается получить?
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alefreddy
1668074832
так себя зарекомендовал
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