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    Мостовой: «Конечно, пойду работать в «Зенит». Почему нет, если «Спартак» не зовет даже на игры»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова бывшего тренера клуба Массимо Карреры о том, что он не стал бы отказываться от возможной работы в «Зените» или ЦСКА.

    «По-спортивному я его понимаю. Но почему ему в Италии никто не предлагает работу? Это важный момент. Все хотят поехать в Россию, у нас же хорошо платят.

    Можно ли меня представить в «Зените»? Если позовут, то, пойду, конечно. Это же предложение по работе, почему бы и нет? Если в «Спартак» не зовут даже на игры, то почему бы и нет. Ситуации разные бывают. Я нормально к этому отношусь. Работа есть работа», — сказал Мостовой.

    • Мостового не пригласили в комитет ветеранов «Спартака».
    • Он играл за клуб с 1987 по 1991-й год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +448

      ЭтожЯ 29 минут назад

      Конечно .... не позовут .

      0
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      Рейтинг: +16227

      NewLife 45 минут назад

      Катись !

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      Ответить
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      Рейтинг: +150

      crf575757 1 час назад

      Господи! Когда ж этот никчемный лохматый лузер успокоится!? Достал уже всех своими тупыми комментами!

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      Рейтинг: +727

      Эном айс 1 час назад

      Куда ещё в Зенит..Он не резиновый. Итак Панов под офисом ночует.

      4
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