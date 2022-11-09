Мостовой: «Конечно, пойду работать в «Зенит». Почему нет, если «Спартак» не зовет даже на игры»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова бывшего тренера клуба Массимо Карреры о том, что он не стал бы отказываться от возможной работы в «Зените» или ЦСКА.

«По-спортивному я его понимаю. Но почему ему в Италии никто не предлагает работу? Это важный момент. Все хотят поехать в Россию, у нас же хорошо платят.

Можно ли меня представить в «Зените»? Если позовут, то, пойду, конечно. Это же предложение по работе, почему бы и нет? Если в «Спартак» не зовут даже на игры, то почему бы и нет. Ситуации разные бывают. Я нормально к этому отношусь. Работа есть работа», — сказал Мостовой.

Мостового не пригласили в комитет ветеранов «Спартака».

Он играл за клуб с 1987 по 1991-й год.

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