Мостовому не предлагали войти в комитет ветеранов «Спартака»: «Видимо, я не играл в клубе»

И правильно сделали. Если учесть что в адрес Спартака от тебя идет постоянная и не всегда объективная критика.
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал создание комитета ветеранов столичного клуба.
– Мне никто не предлагал войти в комитет. Наверное, для них я не играл в «Спартаке».
– А если пригласят, согласитесь войти?
– Вряд ли.
- Председателем комитета стал экс-тренер «Спартака» Олег Романцев.
- Никита Симонян – почетный президент.
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