Мостовому не предлагали войти в комитет ветеранов «Спартака»: «Видимо, я не играл в клубе»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал создание комитета ветеранов столичного клуба.

– Мне никто не предлагал войти в комитет. Наверное, для них я не играл в «Спартаке».

– А если пригласят, согласитесь войти?

– Вряд ли.

Председателем комитета стал экс-тренер «Спартака» Олег Романцев.

Никита Симонян – почетный президент.

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