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    Мостовому не предлагали войти в комитет ветеранов «Спартака»: «Видимо, я не играл в клубе»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал создание комитета ветеранов столичного клуба.

    – Мне никто не предлагал войти в комитет. Наверное, для них я не играл в «Спартаке».

    – А если пригласят, согласитесь войти?

    – Вряд ли.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +98773

      zigbert 11 минут назад

      И правильно сделали. Если учесть что в адрес Спартака от тебя идет постоянная и не всегда объективная критика.

      0
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      Рейтинг: +17987

      житель СПб 12 минут назад

      Опять обидели бедняжку...

      1
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      Рейтинг: +700

      Эном айс 49 минут назад

      Да не царское это дело..)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +798

      ScarlettOgusania 55 минут назад

      Пусть попробует "хомячков" потренировать, зачем Мосту какой-то совет ветеранов?)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19774

      Persona_non_Grata 1 час назад

      И правильно сделали - от тебя последнее время только склоки одни (((

      3
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      Рейтинг: +342

      Ollegator 1 час назад

      Видимо ты просто задолбал всех языком без костей

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +50852

      MaxRnD 1 час назад

      Достойная смена Орлову и Ловчеву подрастает

      9
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      Рейтинг: +3454

      lordmrv > MaxRnD 1 час назад

      Дык ученик уже переплюнул учителей.

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