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    Рианчо: «Я бы не отказался пойти в «Зенит» или ЦСКА, несмотря на красно-белое прошлое»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова экс-тренера клуба Массимо Карреры о готовности возглавить «Зенит» или ЦСКА.

    «ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Спартак» — великие клубы в России и в Европе. Я думаю, что это команды, которым невозможно сказать «нет».

    Несмотря на свое красно-белое прошлое, я бы не отказался пойти в «Зенит», или ЦСКА. Вошел бы я в тренерский штаб Карреры? Конечно, у Массимо есть своя тактика, но если ему понадобится моя помощь, то буду готов еще раз помочь ему в России», — сказал Рианчо.

    • Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.
    • С итальянцем команда взяла РПЛ.
    • Сейчас Каррера без работы.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20194

      derrik2000 33 секунды назад

      Братан, какие проблемы???
      Тебя, знатного п***обола с распростёртыми объятиями примут в любом российском клубе.
      Даже в сборной обрадуются такому приобретению.
      НО!
      Только в качестве чучела в форме команды при входе на стадион.

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      Рейтинг: +17160

      ilichkadr 17 минут назад

      Рианчо, а морда не треснет?

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      Рейтинг: +11938

      Алексей З 38 минут назад

      Рианчо в Спартаке - недоразумение !!!

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