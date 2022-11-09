Рианчо: «Я бы не отказался пойти в «Зенит» или ЦСКА, несмотря на красно-белое прошлое»

Братан, какие проблемы???
Тебя, знатного п***обола с распростёртыми объятиями примут в любом российском клубе.
Даже в сборной обрадуются такому приобретению.
НО!
Только в качестве чучела в форме команды при входе на стадион.
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова экс-тренера клуба Массимо Карреры о готовности возглавить «Зенит» или ЦСКА.
«ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Спартак» — великие клубы в России и в Европе. Я думаю, что это команды, которым невозможно сказать «нет».
Несмотря на свое красно-белое прошлое, я бы не отказался пойти в «Зенит», или ЦСКА. Вошел бы я в тренерский штаб Карреры? Конечно, у Массимо есть своя тактика, но если ему понадобится моя помощь, то буду готов еще раз помочь ему в России», — сказал Рианчо.
- Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.
- С итальянцем команда взяла РПЛ.
- Сейчас Каррера без работы.
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