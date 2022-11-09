Рианчо: «Я бы не отказался пойти в «Зенит» или ЦСКА, несмотря на красно-белое прошлое»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова экс-тренера клуба Массимо Карреры о готовности возглавить «Зенит» или ЦСКА.

«ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Спартак» — великие клубы в России и в Европе. Я думаю, что это команды, которым невозможно сказать «нет».

Несмотря на свое красно-белое прошлое, я бы не отказался пойти в «Зенит», или ЦСКА. Вошел бы я в тренерский штаб Карреры? Конечно, у Массимо есть своя тактика, но если ему понадобится моя помощь, то буду готов еще раз помочь ему в России», — сказал Рианчо.

Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.

С итальянцем команда взяла РПЛ.

Сейчас Каррера без работы.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно