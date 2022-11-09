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  • Рианчо: «Я бы не отказался пойти в «Зенит» или ЦСКА, несмотря на красно-белое прошлое»

Рианчо: «Я бы не отказался пойти в «Зенит» или ЦСКА, несмотря на красно-белое прошлое»

9 ноября 2022, 16:45
7

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова экс-тренера клуба Массимо Карреры о готовности возглавить «Зенит» или ЦСКА.

«ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Спартак» — великие клубы в России и в Европе. Я думаю, что это команды, которым невозможно сказать «нет».

Несмотря на свое красно-белое прошлое, я бы не отказался пойти в «Зенит», или ЦСКА. Вошел бы я в тренерский штаб Карреры? Конечно, у Массимо есть своя тактика, но если ему понадобится моя помощь, то буду готов еще раз помочь ему в России», — сказал Рианчо.

  • Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.
  • С итальянцем команда взяла РПЛ.
  • Сейчас Каррера без работы.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Каррера Массимо Рианчо Рауль
Комментарии (7)
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ilichkadr
1668003188
Рианчо, а морда не треснет?
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derrik2000
1668004292
Братан, какие проблемы??? Тебя, знатного п***обола, с распростёртыми объятиями примут в любом российском клубе. Даже в сборной обрадуются такому приобретению. НО! Только в качестве чучела в форме команды при входе на стадион.
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mihail200606
1668005035
Зачем его периодически вытаскивают из небытия...))?
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Эном айс
1668005375
Когда-нибудь отстанет от нашей общей кормушки для всех "великих" тренеров эта рыба -прилипала? Сначала "фсю страну" окучивал, теперь согласен даже.. "Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми. Подалее от этих хватов, В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов.."(с) Ох,не от ума это Горе..)
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ilichkadr
1668015180
А я еду, а я еду за деньгами. за деньгами. За туманом пускай едут дураки....................
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vladimir-7
1668015267
Перейти в Зенита или ЦСКА, это какие-же червяки водятся в голове у Рианчо. Допился мужик до чертиков.
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Snek
1668024463
Да скиньте ему ссылку на хэдхантер уже, пусть в Яндекс пойдёт курьером хотя бы для начала, а то 4 года мается без работы, скоро уже будет готов великий клуб из ПФЛ возглавить какой.
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