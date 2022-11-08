Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гендиректор «Буде-Глимт»: «Знаю об интересе к Хайкину из России. Предложений не было»

    Гендиректор «Буде-Глимт» Фроде Томассен высказался об уходе из клуба вратаря Никиты Хайкина.

    — Клуб предлагал ему новый контракт?

    — Нет. Мы только говорили о том, что хотели бы продлить соглашение, и Никита на тот момент не принял окончательного решения. Мы хотели, чтобы он остался, но, к сожалению для нас, он уходит в другой клуб — какой именно, я не знаю.

    В «Буде» он проделал невероятную работу, и мы желаем ему всего наилучшего в будущем.

    — В России сообщалось, что «Зенит» был заинтересован в Хайкине. «Буде» получал предложения из России?

    — Нет, мы никогда не получали предложений из России. Я знаю, что был интерес, но до официальных предложений дело так и не дошло.

    • Голкипер выступал за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.
    • Он провел 120 матчей и пропустил 128 голов.
    • Хайкин – 2-кратный чемпион Норвегии.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Фанаты «Буде-Глимт» устроили овацию российскому вратарю Хайкину 2
    В «Буде-Глимт» не знают о скором уходе Хайкина
    В «Зените» ответили, интересен ли клубу Хайкин 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11