Гендиректор «Буде-Глимт»: «Знаю об интересе к Хайкину из России. Предложений не было»

Гендиректор «Буде-Глимт» Фроде Томассен высказался об уходе из клуба вратаря Никиты Хайкина.

— Клуб предлагал ему новый контракт?

— Нет. Мы только говорили о том, что хотели бы продлить соглашение, и Никита на тот момент не принял окончательного решения. Мы хотели, чтобы он остался, но, к сожалению для нас, он уходит в другой клуб — какой именно, я не знаю.

В «Буде» он проделал невероятную работу, и мы желаем ему всего наилучшего в будущем.

— В России сообщалось, что «Зенит» был заинтересован в Хайкине. «Буде» получал предложения из России?

— Нет, мы никогда не получали предложений из России. Я знаю, что был интерес, но до официальных предложений дело так и не дошло.

Голкипер выступал за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.

Он провел 120 матчей и пропустил 128 голов.

Хайкин – 2-кратный чемпион Норвегии.

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