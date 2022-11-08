Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Пари НН» не будет приглашать иностранца на пост главного тренера

    «Пари НН» готовится к возможному уходу главного тренера Михаила Галактионова.

    Сообщалось, что 38-летний специалист уже договорился с «Локомотивом».

    В нижегородском клубе надеются сохранить Галактионова, в связи с чем предложили ему продлить контракт на улучшенных условиях.

    Если тренер все-таки уйдет, то «Пари НН» будет искать ему замену среди россиян – вариант с приглашением иностранца не рассматривается.

    • Галактионов возглавил команду летом вместо Александра Кержакова.
    • «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ после 16 туров.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Ростов» примет «Динамо», «Локомотив» спасся против «Урала» 5
    «Нам нужно учиться, обретать мужской характер». Федотов – о поражении ЦСКА от «Пари НН» 6
    «Пари НН» прервал безвыигрышную серию против московских клубов в РПЛ
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11