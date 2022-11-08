«Пари НН» не будет приглашать иностранца на пост главного тренера

«Пари НН» готовится к возможному уходу главного тренера Михаила Галактионова.

Сообщалось, что 38-летний специалист уже договорился с «Локомотивом».

В нижегородском клубе надеются сохранить Галактионова, в связи с чем предложили ему продлить контракт на улучшенных условиях.

Если тренер все-таки уйдет, то «Пари НН» будет искать ему замену среди россиян – вариант с приглашением иностранца не рассматривается.

Галактионов возглавил команду летом вместо Александра Кержакова.

«Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ после 16 туров.

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