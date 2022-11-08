«Пари НН» не будет приглашать иностранца на пост главного тренера

«Пари НН» готовится к возможному уходу главного тренера Михаила Галактионова.
Сообщалось, что 38-летний специалист уже договорился с «Локомотивом».
В нижегородском клубе надеются сохранить Галактионова, в связи с чем предложили ему продлить контракт на улучшенных условиях.
Если тренер все-таки уйдет, то «Пари НН» будет искать ему замену среди россиян – вариант с приглашением иностранца не рассматривается.
- Галактионов возглавил команду летом вместо Александра Кержакова.
- «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ после 16 туров.
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Источник: «Матч ТВ»