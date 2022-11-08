Итоговый состав сборной России, жеребьевка плей-офф еврокубков, Кокорин снова забил и другие новости

Карпин мог возглавить сборную Армении

Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Венецию» Черышева

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Ливерпуль» сыграет с «Реалом», «ПСЖ» встретится с «Баварией». Расписание матчей уже известно

Итоги жеребьевки стыковых матчей (1/16 финала) Лиги Европы и Лиги конференций

«Ливерпуль» выставлен на продажу (The Athletic)

Назван итоговый состав сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном. Из заявки выбыли семь футболистов

Чистяков впервые прокомментировал ситуацию с отстранением. Во вторник его вернут в основной состав «Зенита»

«Локомотив» отстранил Педриньо от тренировок с основой (Metaratings)

Два легионера «Зенита» не вернутся из отпуска (Тимур Гурцкая)

Кокорин забил «Омонии». У него 7 голевых действий в 9 матчах на Кипре. Это не помогло «Арису» победить

Назван состав молодежной сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор

Примера. «Реал» проиграл «Райо Вальекано» (2:3), потерпев первое поражение в чемпионате

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