Итоговый состав сборной России, жеребьевка плей-офф еврокубков, Кокорин снова забил и другие новости

Карпин мог возглавить сборную Армении
Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Венецию» Черышева
Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Ливерпуль» сыграет с «Реалом», «ПСЖ» встретится с «Баварией». Расписание матчей уже известно
Итоги жеребьевки стыковых матчей (1/16 финала) Лиги Европы и Лиги конференций
«Ливерпуль» выставлен на продажу (The Athletic)
Назван итоговый состав сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном. Из заявки выбыли семь футболистов
Чистяков впервые прокомментировал ситуацию с отстранением. Во вторник его вернут в основной состав «Зенита»
«Локомотив» отстранил Педриньо от тренировок с основой (Metaratings)
Два легионера «Зенита» не вернутся из отпуска (Тимур Гурцкая)
Кокорин забил «Омонии». У него 7 голевых действий в 9 матчах на Кипре. Это не помогло «Арису» победить
Назван состав молодежной сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор
Примера. «Реал» проиграл «Райо Вальекано» (2:3), потерпев первое поражение в чемпионате
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