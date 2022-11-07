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    Чистяков впервые прокомментировал ситуацию с отстранением от основы «Зенита»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о происходящем в последние дни.

    • Футболист совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил его от основы.
    • Сегодня ряд футболистов петербургской команды публично поддержали своего одноклубника.
    • Ожидается, что во вторник Чистяков вернется к тренировкам с главной командой.

    «Ребята, спасибо вам за то, что поддерживаете в трудную минуту! За себя хочу сказать, что провeл свой худший матч. Осознаю это, обещаю работать над собой и исправиться.

    Я предан городу и своей команде! Спасибо одноклубникам, спасибо болельщикам, спасибо родным. Я очень ценю это», – написал Чистяков в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3014

      Ziklop 32 минуты назад

      на офсайте нет инфы про Чистякова, Медведь с Геной навели говнеца про умысел, просто парень обленился и в падлу ему шаг на встречу мячу сделать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7110

      Беспонтий 46 минут назад

      таки не рвите на себе баки
      шлимазл не прав
      гешефт не состоялся

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      SuperPav11 50 минут назад

      Давай к нам в Локомотив

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1243

      Taps 54 минуты назад

      Теперь только эмиграция в другой клуб.

      0
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