Чистяков впервые прокомментировал ситуацию с отстранением от основы «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о происходящем в последние дни.

Футболист совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день «Зенит» отстранил его от основы.

Сегодня ряд футболистов петербургской команды публично поддержали своего одноклубника.

Ожидается, что во вторник Чистяков вернется к тренировкам с главной командой.

«Ребята, спасибо вам за то, что поддерживаете в трудную минуту! За себя хочу сказать, что провeл свой худший матч. Осознаю это, обещаю работать над собой и исправиться.

Я предан городу и своей команде! Спасибо одноклубникам, спасибо болельщикам, спасибо родным. Я очень ценю это», – написал Чистяков в соцсетях.

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