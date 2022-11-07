Чистяков впервые прокомментировал ситуацию с отстранением от основы «Зенита»

на офсайте нет инфы про Чистякова, Медведь с Геной навели говнеца про умысел, просто парень обленился и в падлу ему шаг на встречу мячу сделать!
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о происходящем в последние дни.
- Футболист совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
- На следующий день «Зенит» отстранил его от основы.
- Сегодня ряд футболистов петербургской команды публично поддержали своего одноклубника.
- Ожидается, что во вторник Чистяков вернется к тренировкам с главной командой.
«Ребята, спасибо вам за то, что поддерживаете в трудную минуту! За себя хочу сказать, что провeл свой худший матч. Осознаю это, обещаю работать над собой и исправиться.
Я предан городу и своей команде! Спасибо одноклубникам, спасибо болельщикам, спасибо родным. Я очень ценю это», – написал Чистяков в соцсетях.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно