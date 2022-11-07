Назван состав молодежной сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым определился с итоговым составом команды на ближайший учебно-тренировочный сбор.
- УТС пройдeт с 13 по 16 ноября в Новогорске и Белграде.
- Россияне проведут один контрольный матч.
- Соперником, предположительно, будет Сербия.
Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА);
Защитники: Александр Кутицкий («Динамо»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Вадим Конюхов («Уфа»), Антон Ефремов («Вильярреал»);
Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Александр Коваленко, Артем Соколов, Владислав Шитов (все – «Крылья Советов»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба – «Пари НН»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Егор Ушаков, Никита Ермаков (оба – ЦСКА);
Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).
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