Назван состав молодежной сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым определился с итоговым составом команды на ближайший учебно-тренировочный сбор.

УТС пройдeт с 13 по 16 ноября в Новогорске и Белграде.

Россияне проведут один контрольный матч.

Соперником, предположительно, будет Сербия.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА);

Защитники: Александр Кутицкий («Динамо»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Вадим Конюхов («Уфа»), Антон Ефремов («Вильярреал»);

Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Александр Коваленко, Артем Соколов, Владислав Шитов (все – «Крылья Советов»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба – «Пари НН»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Егор Ушаков, Никита Ермаков (оба – ЦСКА);

Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

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