Примера. «Реал» проиграл «Райо Вальекано» (2:3), потерпев первое поражение в чемпионате

последний раз я говорил что команда играет как гавно - в первом матче против псж , когда реал на половину псж и не заходил вообще.
тут повтор
вся команда провела настолько слабый матч, будто они уже досрочно чемпионы испании и через 3 дня у них финал лч
вальверде вообще не был заметен, а это лучший игрок реала
вини всегда берет на себя много и падает и прчее, но обычно вкупе с этим забивает или передачи делает топ - сегодня 0
родриго = торрес поздних времен или вернер времен челси
модрич ошибок совершил больше чем в предыдущих всех матчах ла лиги
карвахаль не футболист, впрочем лет уже как 5. Он настолько плох ,что вместо него часто и лучше играет вингер васкес на позиции правого дэфа, то вальверде играл, да туда хоть крооса поставь хуже
В 13-м туре чемпионата Испании «Реал» на выезде уступил «Райо Вальекано» со счетом 2:3.
Два из пяти голов были забиты с пенальти.
Мадридцы потерпели первое поражение в сезоне Примеры и упустили лидерство. Теперь они на два очка отстают от «Барселоны».
«Райо» благодаря победе поднялся на восьмое место, опередив «Вильярреал».
Испания. Примера. 13-й тур
Райо Вальекано – Реал – 3:2 (2:2)
Голы: 1:0 – Комесанья, 5; 1:1 – Модрич (с пенальти), 37; 1:2 – Милитао, 41; 2:2 – Гарсия, 44; 3:2 – Трехо (с пенальти), 67.
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