Примера. «Реал» проиграл «Райо Вальекано» (2:3), потерпев первое поражение в чемпионате

В 13-м туре чемпионата Испании «Реал» на выезде уступил «Райо Вальекано» со счетом 2:3.

Два из пяти голов были забиты с пенальти.

Мадридцы потерпели первое поражение в сезоне Примеры и упустили лидерство. Теперь они на два очка отстают от «Барселоны».

«Райо» благодаря победе поднялся на восьмое место, опередив «Вильярреал».

Испания. Примера. 13-й тур

Райо Вальекано – Реал – 3:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Комесанья, 5; 1:1 – Модрич (с пенальти), 37; 1:2 – Милитао, 41; 2:2 – Гарсия, 44; 3:2 – Трехо (с пенальти), 67.

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