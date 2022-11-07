Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Венецию» Черышева

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли возвращается к работе.

Он подписал контракт с «Венецией» до 2024 года с опцией продления еще на два сезона.

Заключение соглашения подтвердил агент тренера Андреа Д'Амико.

За «Венецию» выступает российский вингер Денис Черышев.

Команда в прошлом сезоне играла в Серии А, а сейчас идет на 19-м месте в Серии В.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.

Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

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