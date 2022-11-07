Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Венецию» Черышева

    Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли возвращается к работе.

    Он подписал контракт с «Венецией» до 2024 года с опцией продления еще на два сезона.

    Заключение соглашения подтвердил агент тренера Андреа Д'Амико.

    • За «Венецию» выступает российский вингер Денис Черышев.
    • Команда в прошлом сезоне играла в Серии А, а сейчас идет на 19-м месте в Серии В.
    • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
    • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Свинов рассказал, чем ему запомнился экс-тренер «Спартака» Ваноли 1
    Ваноли: «Абаскалю повезло принять такую организованную команду, как «Спартак» 18
    Ваноли: «Просмотр матчей «Спартака» доставляет мне внутренние страдания» 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +399

      Таврида 1 час назад

      Какая "Италия. Серия А?" Серия B.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11877

      Алексей З 1 час назад

      Пожелаем Удачи !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16260

      Fusballer 1 час назад

      Успехов Паоло в работе с новым клубом!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11