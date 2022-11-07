Агент Чистякова: «Семак поговорил с Димой. Все в «Зените» его поддержали, даже легионеры»

Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал ситуацию с отстранением его клиента от основы клуба.

«Как я понимаю, поддержка со стороны Сергея Семака у Димы все-таки есть. Вчера между ними состоялся разговор, по итогам которого, как я понял, они разошлись мирно.

Самое главное, что у всей команды к Диме очень хорошее отношение. Все ему позвонили, все его поддержали.

Многие журналисты писали: «Странно, что молчит команда». Но мне кажется, что никого из команды просто не спросили об этой ситуации. Но в личном разговоре Диме позвонили или написали все. В том числе легионеры, что говорит о многом», – заявил Талаев.

Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.

Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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