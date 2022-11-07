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    Агент Чистякова: «Семак поговорил с Димой. Все в «Зените» его поддержали, даже легионеры»

    Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал ситуацию с отстранением его клиента от основы клуба.

    «Как я понимаю, поддержка со стороны Сергея Семака у Димы все-таки есть. Вчера между ними состоялся разговор, по итогам которого, как я понял, они разошлись мирно.

    Самое главное, что у всей команды к Диме очень хорошее отношение. Все ему позвонили, все его поддержали.

    Многие журналисты писали: «Странно, что молчит команда». Но мне кажется, что никого из команды просто не спросили об этой ситуации. Но в личном разговоре Диме позвонили или написали все. В том числе легионеры, что говорит о многом», – заявил Талаев.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 15:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1198

      Красногвардейчик 1 час назад

      Прилюдно откостерил, а втихаря поддержал? Даааааа, Семак в Питере растерял свои хорошие человеческие качества(((

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