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  • Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00

7 ноября 2022, 12:34
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Сегодня, 7 ноября, в Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23.

16 команд узнают своих соперников по 1/8 финала.

Сеяные (победители групп): «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Порту» (Португалия), «Реал» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия), «Челси» (Англия).

Несеяные: «Айнтрахт» (Германия), «Боруссия» Д (Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер» (Италия), «Милан» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «ПСЖ» (Франция).

  • Начало жеребьевки – в 14:00 мск.
  • «Матч ТВ» покажет ее в прямом эфире.
  • В 1/8 финала ЛЧ не могут встретиться команды из одной страны, а также клубы, игравшие друг с другом на групповом этапе.

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Лига чемпионов Реал Бавария Челси Тоттенхэм Порту Наполи Манчестер Сити Бенфика ПСЖ Боруссия Д Ливерпуль Брюгге Айнтрахт Милан Интер РБ Лейпциг
Комментарии (2)
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F@nat1k
1667819336
Бавария : ПСЖ Бенфика : Милан Сити: Интер Наполи: Брюгге Порту : Боруссия Тоттенхэм : Айнтрахт Реал : Ливерпуль Челси : Лейпциг
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DeStar
1667820027
сити как всегда херня попадаетсяя) а потм будет стопудова у сити бенфика будет
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