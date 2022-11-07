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    Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00

    Сегодня, 7 ноября, в Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23.

    16 команд узнают своих соперников по 1/8 финала.

    Сеяные (победители групп): «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Порту» (Португалия), «Реал» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия), «Челси» (Англия).

    Несеяные: «Айнтрахт» (Германия), «Боруссия» Д (Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер» (Италия), «Милан» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «ПСЖ» (Франция).

    • Начало жеребьевки – в 14:00 мск.
    • «Матч ТВ» покажет ее в прямом эфире.
    • В 1/8 финала ЛЧ не могут встретиться команды из одной страны, а также клубы, игравшие друг с другом на групповом этапе.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12101

      DeStar 34 минуты назад

      сити как всегда херня попадаетсяя) а потм будет стопудова у сити бенфика будет

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      Рейтинг: +14

      F@nat1k 46 минут назад

      Бавария : ПСЖ
      Бенфика : Милан
      Сити: Интер
      Наполи: Брюгге
      Порту : Боруссия
      Тоттенхэм : Айнтрахт
      Реал : Ливерпуль
      Челси : Лейпциг

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