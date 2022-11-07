Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00

Сегодня, 7 ноября, в Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23.
16 команд узнают своих соперников по 1/8 финала.
Сеяные (победители групп): «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Порту» (Португалия), «Реал» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия), «Челси» (Англия).
Несеяные: «Айнтрахт» (Германия), «Боруссия» Д (Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер» (Италия), «Милан» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «ПСЖ» (Франция).
- Начало жеребьевки – в 14:00 мск.
- «Матч ТВ» покажет ее в прямом эфире.
- В 1/8 финала ЛЧ не могут встретиться команды из одной страны, а также клубы, игравшие друг с другом на групповом этапе.
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Источник: «Бомбардир»