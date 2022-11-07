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    У Чистякова нет предложения от «Ахмата» («РБ Спорт»)

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не получал предложений о переходе в «Ахмат».

    Клубы также не обсуждали возможный трансфер 28-летнего футболиста, сообщает «РБ Спорт».

    • Об интересе «Ахмата» к Чистякову в субботу сообщил Геннадий Орлов.
    • Это произошло после голевой ошибки защитника в проигранном матче с грозненской командой.
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы. Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с «Ахматом».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +66388

      portero 14 минут назад

      Отдайте его Карпину, он из него человека сделает, а то зажрался на халявных харчах....

      1
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      Рейтинг: +50829

      MaxRnD > portero 6 минут назад

      Поддерживаю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      Теркчанин 29 минут назад

      Таких защитников в дубле Ахмата хватает,да и те кто за основу играют, тоже частенько косячат и привозят,и зачем Ахмату ещё один такой же?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1198

      Красногвардейчик 45 минут назад

      Орлов по поведению, Байдена напоминает))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11877

      Алексей З 1 час назад

      Интересно , а ****** Орлов и Медведев извинятся перед игроком ?

      0
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      Рейтинг: +66388

      portero > Алексей З 12 минут назад

      А что у нас подобная практика имеет место быть????
      Да и за любимой вами заграницей это исключение из правил...

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      Рейтинг: +50829

      MaxRnD 2 часа назад

      Гена - трепло маразматическое

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