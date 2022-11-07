У Чистякова нет предложения от «Ахмата» («РБ Спорт»)

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не получал предложений о переходе в «Ахмат».
Клубы также не обсуждали возможный трансфер 28-летнего футболиста, сообщает «РБ Спорт».
- Об интересе «Ахмата» к Чистякову в субботу сообщил Геннадий Орлов.
- Это произошло после голевой ошибки защитника в проигранном матче с грозненской командой.
- На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы. Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с «Ахматом».
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Источник: «РБ Спорт»