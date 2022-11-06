Ари рассказал, что для него значит быть русским

Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива» Ари рассказал о своем отношении к России.

Ари получил гражданство России в 2018 году.

Бразилец провел два матча за российскую сборную.

Сейчас он выступает за «Атлетико Сеаренсе» в третьем бразильском дивизионе.

– Вы говорили, что считаете себя русским. Что вообще для вас значит «быть русским»?

– Когда я вернулся в Бразилию, было чувство, что снова оказался дома. Тем не менее в России произошла большая часть значимых для моей жизни событий. У меня русская семья – дочка, супруга. Когда оформляю здесь какие-либо документы, мне чаще всего говорят: «У вас русское гражданство, вы русский!» Это еще больше прививает мне чувство патриотизма к России: вроде бы я нахожусь на родине, но иностранец.

– Интересный парадокс.

– Я люблю свой город и свою страну, но чувства, что я русский, никуда не делись и не денутся. У многих бразильцев сложилось мнение, якобы русские – очень жесткие и холодные люди. Своим примером показываю им, что это стереотипы. Да, было много историй с расизмом в России, и я тоже прошел через это, но с большой гордостью заявляю, что стал первым темнокожим игроком сборной России. Очень рад, что ситуация меняется в лучшую сторону и к темнокожим со временем стали относиться с меньшей предвзятостью.

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