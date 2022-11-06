Петржела дал совет Дзюбе после его ухода из «Демирспора»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на расторжение контракта форварда Артема Дзюбы с турецким «Адана Демирспором».

«Здесь нечего оценивать, он вообще не играет. У него просто больше нет такого футбола. Ему следует вернуться в Россию и попробовать себя там, возможно, в более низкой конкуренции», – сказал чех.

В последних матчах Дзюба не попадал в заявку.

Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.

34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

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